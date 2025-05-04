Ne Telefon Ne Bilgisayar Ne de Tablet! Yeni Dönem Başlıyor: Bir Kabloyla Hepsi Birleşecek

GENİŞ KİTLELERE YAYILACAK

Samsung kullanıcılarının aşina olduğu DeX, telefonların harici ekran ve klavye-mouse desteğiyle bir bilgisayara dönüşmesini sağlıyordu. Android 16 ile Google, bu deneyimi Samsung dışındaki Android kullanıcılarına da sunmaya hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre geliştirici sürümünde test edilen masaüstü modu, çoklu pencere desteği, pencere boyutlandırma ve sürükle-bırak gibi özellikleri içerecek.

Yeni arayüz tasarımının klasik Android ekranından çok Windows benzeri bir masaüstü yapısına sahip olacağı bildiriliyor. Bu da Android kullanıcılarının sadece mobil değil, aynı zamanda üretkenlik odaklı bir masaüstü deneyimi yaşamasının önünü açıyor.