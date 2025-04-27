Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı
Koç Holding, finans ve danışmanlık şirketi EY ile St. Gallen Üniversitesi iş birliğinde yayımlanan "2025 Küresel 500 Aile Şirketi Endeksi"nde önemli bir başarıya imza attı. Şirket, 67,79 milyar dolarlık cirosuyla listeye 19. sıradan girerek, bu sıralamaya ulaşan ilk Türk aile şirketi olmayı başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Listede zirvede, 648 milyar dolarlık cirosuyla ABD merkezli Walmart Inc yer aldı. Koç Holding'in yanı sıra, Türkiye'den toplam 7 şirket bu prestijli endekste kendine yer buldu.
TÜRK ŞİRKETLERİ LİSTEDE YERİNİ ALDI
Türkiye'den listeye giren diğer şirketler ve sıralamaları ise şöyle:
Yıldız Holding (107. sıra)
Anadolu Group (119. sıra)
Hacı Ömer Sabancı Holding (147. sıra)
Borusan Holding (318. sıra)
Zorlu Holding (322. sıra)
Doğuş Holding (383. sıra)
EN YÜKSEK CİRO KOÇ HOLDİNG'TEN
Türkiye’den listeye giren şirketler arasında en yüksek ciroya sahip şirket Koç Holding oldu. Şirket, 119 bin çalışanıyla dikkat çekti.