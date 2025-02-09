Ne Mühendis Ne Doktor Maaşı Yetiyor! İstanbul'da Kiralar Asgari Ücreti 3'e Katladı

İSTANBUL'DA KİRALAR 60 BİN LİRAYI AŞTI

İstanbul'da ortalama kira fiyatı, 100 metrekarelik dairelerde 26 bin 500 lira olarak hesaplanırken, bazı semtlerde bu rakam çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Öyle ki, bazı mahallelerde kiralar doktor maaşını bile aşıyor. Özellikle lüks semtlerde, lüks yaşam alanları ve villa projeleri ile dikkat çeken bölgelerde, 100 metrekarelik dairelerin kira fiyatları 60 bin lira ve üzerine çıkıyor.

Endeksa verilerine göre, İstanbul'daki en pahalı 15 mahalle şu şekilde sıralanıyor: