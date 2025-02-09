Ne Mühendis Ne Doktor Maaşı Yetiyor! İstanbul'da Kiralar Asgari Ücreti 3'e Katladı
İstanbul'da kira fiyatları 2025 yılı itibarıyla yeni rekoru kırdı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlendiği bu dönemde, şehirin lüks semtlerinde ve villa bölgelerinde kiralar hızla artarken, bazı mahallelerde 100 metrekarelik daireler 60 bin lirayı geçiyor. İstanbul'daki emlak değeri yüksek bölgelerde kira fiyatları, yılbaşından sonra %45 oranında bir artış gösterdi.
İSTANBUL'DA KİRALAR 60 BİN LİRAYI AŞTI
İstanbul'da ortalama kira fiyatı, 100 metrekarelik dairelerde 26 bin 500 lira olarak hesaplanırken, bazı semtlerde bu rakam çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Öyle ki, bazı mahallelerde kiralar doktor maaşını bile aşıyor. Özellikle lüks semtlerde, lüks yaşam alanları ve villa projeleri ile dikkat çeken bölgelerde, 100 metrekarelik dairelerin kira fiyatları 60 bin lira ve üzerine çıkıyor.
Endeksa verilerine göre, İstanbul'daki en pahalı 15 mahalle şu şekilde sıralanıyor:
İSTANBUL'UN EN PAHALI 15 MAHALLESİ
Bebek (Beşiktaş): 75.500 ₺
Nisbetiye (Beşiktaş): 69.000 ₺
Ömerli (Çekmeköy): 67.900 ₺
Sırapınar (Çekmeköy): 67.600 ₺
Caddebostan (Kadıköy): 67.000 ₺
Uskumruköy (Sarıyer): 64.900 ₺
Şahkulu (Beyoğlu): 64.500 ₺
Kuruçeşme (Beşiktaş): 64.300 ₺
Etiler (Beşiktaş): 64.100 ₺
Ayazağa (Sarıyer): 63.200 ₺
Fenerbahçe (Kadıköy): 62.600 ₺
Levent (Beşiktaş): 62.000 ₺
Arnavutköy (Beşiktaş): 62.000 ₺
Suadiye (Kadıköy): 61.200 ₺
Vişnezade (Beşiktaş): 60.500 ₺