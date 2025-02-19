Ne Motor Ne Yakıt! Sürücüleri Çıldırtan En Büyük Sorun Ortaya Çıktı

BAĞLANTI PROBLEMLERİ İLK SIRALARDA

2021 yılından bu yana, yeni teknolojilere uyum sürecindeki zorluklar, yeni araç sahiplerinin memnuniyetini olumsuz etkiliyor. 2022 yılında yapılan İlk Kalite Anketi'nde (IQS), Apple CarPlay bağlantı kesintilerinin en büyük sorun olduğu tespit edilmişti. 2023 yılında ise kablosuz akıllı telefon şarjıyla ilgili şikayetlerde büyük bir artış yaşandı. Bu durum, yeni araçlara eklenen teknolojik yeniliklerin kullanıcı deneyimini iyileştirmek yerine bazı durumlarda daha fazla sorun yarattığını gösteriyor.

Araştırma raporunda, "Akıllı telefon teknolojisindeki hızlı gelişime ayak uydurmak, otomotiv sektörü için ciddi bir zorluk oluşturuyor." ifadelerine yer verildi. Özellikle, 2024 yılında 100 araç başına 6,3 olan Android Auto ve Apple CarPlay bağlantı sorunlarının, 2025 tahminlerinde 8,4'e yükseleceği öngörülüyor.