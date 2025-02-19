Ne Motor Ne Yakıt! Sürücüleri Çıldırtan En Büyük Sorun Ortaya Çıktı
Son araştırmalara göre, yeni araç sahipleri, kullandıkları ilk üç yıl içinde en çok akıllı telefon bağlantı sorunlarıyla karşılaştıklarını belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv sektörüne yönelik yapılan ABD Araç Güvenilirliği Çalışması, üst üste ikinci kez akıllı telefon bağlantı problemlerinin en yaygın sorun olduğunu ortaya koydu.
Araştırma, 2022 yılında yeni bir araç satın alan 34.175 kullanıcının geri bildirimlerini değerlendirdi. Katılımcılar, koltuk konforundan motor ve şanzıman sorunlarına kadar dokuz farklı kategori içinde 184 farklı problem alanından seçim yaptı. Son yıllarda "özellikler, kontroller ve ekranlar" ile "bilgi-eğlence sistemi" kategorilerinde kronik sorunların devam ettiği gözlemlendi.
BAĞLANTI PROBLEMLERİ İLK SIRALARDA
2021 yılından bu yana, yeni teknolojilere uyum sürecindeki zorluklar, yeni araç sahiplerinin memnuniyetini olumsuz etkiliyor. 2022 yılında yapılan İlk Kalite Anketi'nde (IQS), Apple CarPlay bağlantı kesintilerinin en büyük sorun olduğu tespit edilmişti. 2023 yılında ise kablosuz akıllı telefon şarjıyla ilgili şikayetlerde büyük bir artış yaşandı. Bu durum, yeni araçlara eklenen teknolojik yeniliklerin kullanıcı deneyimini iyileştirmek yerine bazı durumlarda daha fazla sorun yarattığını gösteriyor.
Araştırma raporunda, "Akıllı telefon teknolojisindeki hızlı gelişime ayak uydurmak, otomotiv sektörü için ciddi bir zorluk oluşturuyor." ifadelerine yer verildi. Özellikle, 2024 yılında 100 araç başına 6,3 olan Android Auto ve Apple CarPlay bağlantı sorunlarının, 2025 tahminlerinde 8,4'e yükseleceği öngörülüyor.
YAZILIM GÜNCELLEMELERİ YETERSİZ KALIYOR
Havadan (OTA) güncellemeler, otomobil üreticilerinin akıllı telefon yazılım güncellemeleriyle uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Ancak, yeni araç sahiplerinin yalnızca %36'sı ilk üç yıl içerisinde bir OTA güncellemesi aldı. Güncelleme alan kullanıcıların sadece %30'u bu işlemin araç deneyimini olumlu yönde etkilediğini söyledi.
Otomobil üreticileri, yazılım tabanlı yeni nesil araçlarla kullanıcı beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Ancak, yeni güç aktarma sistemleri ve arayüzlerle gelen değişiklikler, bazı durumlarda daha fazla sorun yaratabiliyor. 2022 yılında piyasaya sürülen 27 yeni modelden yalnızca dördü, seleflerine göre daha iyi performans gösterdi.
Tüketici Raporları'na göre, Toyota'nın son üç yılda tüm kamyonet ve büyük SUV modellerini yenilemesi, marka için beklenenden daha fazla teknik soruna yol açtı ve onu "en güvenilir marka" unvanından uzaklaştırdı.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DAHA AZ SORUN YAŞIYOR
Araştırma, elektrikli araç sahiplerinin bildirdiği sorun sayısında azalma olduğunu gösterdi. 2025 Araç Güvenilirlik Araştırması'na göre, benzinli ve elektrikli araçlar arasındaki fark belirgin şekilde azaldı. Ancak, plug-in hibrit güç aktarma sistemleri tüm yakıt türleri arasında en fazla bildirilen sorunlara sahip olmaya devam ediyor.