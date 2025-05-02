Ne Masraf Çıkarıyorlar Ne Yarı Yolda Bırakıyorlar: Oto Tamirciler Listeledi: Bu Araçlar Dededen Toruna Kalıyor!
Otomobil alacakları yakından ilgilendiren liste paylaşıldı. 4 otomobil tamircisi bir araya gelerek, en dayanıklı modellerde hemfikir oldukları araçları sıraladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Araç satın alırken yalnızca fiyat ve tasarım değil; motor gücü, marka güvenilirliği ve uzun vadeli dayanıklılık da tüketicilerin kararlarını doğrudan etkiliyor. En güvenilir araçlara ilişkin dört deneyimli oto tamircisi, yıllarca sorunsuz kullanılabilecek otomobil modellerine dair görüşlerini aktardı.
JAPON VE ALMAN MARKALARI GÜVEN VERİYOR
Videoda yer alan tamircilerden Isaac, özellikle Toyota ve Volkswagen Grubu (VAG) markalarının sağlamlığına vurgu yaparken, 1.9 litrelik dizel motorlara sahip eski nesil modellerin yıllara meydan okuyacak nitelikte olduğunu ifade etti.
Bir diğer tamirci Dani ise Japon otomotiv devleri Toyota ve Honda’nın dayanıklılığına dikkat çekti. David, düzenli bakım yapıldığı sürece Toyota ve Volkswagen otomobillerinin uzun ömürlü olduğunu belirtirken, Cristian ise VAG Grubu’na bağlı Škoda, Volkswagen ve Audi markalarını ön plana çıkardı.
Bu yorumlar, araç alırken sadece anlık fiyat-performans oranına değil, uzun vadeli kullanıcı deneyimlerine de kulak verilmesi gerektiğini gösteriyor.
EN GÜVENİLİR MARKALARA ASYA DAMGASINI VURDU
İspanyol Tüketici Örgütü OCU’nun 2024 yılına ilişkin araç güvenilirlik raporuna göre de tamircilerin görüşleri destekleniyor. Araştırma, araç yaşı, kilometre durumu ve arıza sıklığını baz alarak hazırlandı. Listenin zirvesinde 98 puanla Lexus yer aldı. Onu 93’er puanla Suzuki ve Subaru takip etti. İlk 10’daki diğer markalar ise şöyle sıralandı:
Toyota: 91 puan
Cupra: 91 puan
Kia: 89 puan
Smart: 89 puan
Honda: 89 puan
Mitsubishi: 89 puan
Nissan: 87 puan
GÜVEN TESTİNDE BU MODELLER SINIFTA KALDI
OCU’nun raporunda en düşük puanı alan marka ise 64 ile Land Rover oldu. Opel 76 puanla en az güven veren ikinci marka olarak listelenirken, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Ford ve Lancia 80 puanla sıralamada alt basamaklarda yer aldı.