Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı

Yıldız Holding, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin yıllık cirosu yüzde 53 artış göstererek 490,5 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde ihracatını da yüzde 33 artıran holding, 22,7 milyar lira dış satış gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı - Resim: 1

Yıldız Holding’in Türkiye’deki iştirakleri aracılığıyla 2024 yılı boyunca ödediği ve ödemeyi planladığı vergi tutarının toplamda 10,6 milyar lirayı bulması bekleniyor. Grup, bu katkısıyla ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

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Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı - Resim: 2

İSTİHDAMDA YÜZDE 40’LIK BÜYÜME

Son beş yılda çalışan sayısını yüzde 40 oranında artıran Yıldız Holding, 2024 itibarıyla 63 bin 522 kişiye istihdam sağladı. Grup genelinde 102 farklı ülke pasaportuna sahip 82 binden fazla kişiyle geniş ve çeşitli bir insan kaynağı ağı oluşturuldu.

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Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı - Resim: 3

KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR

Şirketin kadın çalışan oranı, bir önceki yıla göre yüzde 92,1 oranında artış gösterdi. 2024 yılında 3 bin 340 kadın çalışanı bünyesine dahil eden holding, toplam kadın çalışan oranını yüzde 46’ya yükseltti. Kadın çalışanların yüzde 14,2’si aynı yıl içerisinde terfi etti.

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Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı - Resim: 4

KAPSAYICI İSTİHDAM STRATEJİSİ

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, yapılan açıklamada, şirketin eşitlikçi yaklaşımını vurguladı. Tütüncü, “Ülke ekonomisine, istihdama ve fırsat eşitliği kültürüne sağladığımız katkılarla Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı - Resim: 5

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK SÜRECEK

Tütüncü, sürdürülebilir kalkınmanın kadınların eşit katılımıyla mümkün olduğunu belirterek, “İşe alım süreçlerinden başlayarak eşitlikçi bir iş ortamı inşa ediyoruz. Kadın girişimciliğini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca şirketin, eşit işe eşit ücret anlayışıyla yürüttüğü politikaların Great Place to Work ve Eşit Ücret Sertifikaları ile tescillendiğini hatırlattı.

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