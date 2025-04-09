Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı

Yıldız Holding’in Türkiye’deki iştirakleri aracılığıyla 2024 yılı boyunca ödediği ve ödemeyi planladığı vergi tutarının toplamda 10,6 milyar lirayı bulması bekleniyor. Grup, bu katkısıyla ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.