Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Yıldız Holding, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin yıllık cirosu yüzde 53 artış göstererek 490,5 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde ihracatını da yüzde 33 artıran holding, 22,7 milyar lira dış satış gerçekleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Holding’in Türkiye’deki iştirakleri aracılığıyla 2024 yılı boyunca ödediği ve ödemeyi planladığı vergi tutarının toplamda 10,6 milyar lirayı bulması bekleniyor. Grup, bu katkısıyla ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.
İSTİHDAMDA YÜZDE 40’LIK BÜYÜME
Son beş yılda çalışan sayısını yüzde 40 oranında artıran Yıldız Holding, 2024 itibarıyla 63 bin 522 kişiye istihdam sağladı. Grup genelinde 102 farklı ülke pasaportuna sahip 82 binden fazla kişiyle geniş ve çeşitli bir insan kaynağı ağı oluşturuldu.
KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR
Şirketin kadın çalışan oranı, bir önceki yıla göre yüzde 92,1 oranında artış gösterdi. 2024 yılında 3 bin 340 kadın çalışanı bünyesine dahil eden holding, toplam kadın çalışan oranını yüzde 46’ya yükseltti. Kadın çalışanların yüzde 14,2’si aynı yıl içerisinde terfi etti.
KAPSAYICI İSTİHDAM STRATEJİSİ
Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, yapılan açıklamada, şirketin eşitlikçi yaklaşımını vurguladı. Tütüncü, “Ülke ekonomisine, istihdama ve fırsat eşitliği kültürüne sağladığımız katkılarla Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK SÜRECEK
Tütüncü, sürdürülebilir kalkınmanın kadınların eşit katılımıyla mümkün olduğunu belirterek, “İşe alım süreçlerinden başlayarak eşitlikçi bir iş ortamı inşa ediyoruz. Kadın girişimciliğini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca şirketin, eşit işe eşit ücret anlayışıyla yürüttüğü politikaların Great Place to Work ve Eşit Ücret Sertifikaları ile tescillendiğini hatırlattı.