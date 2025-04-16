Ne İstiklal Ne Bebek Ne de Bağdat Caddesi! İstanbul'un Rekoru O Caddede, Kimse Geçemedi

İSTİKLAL CADDESİ 90 MİLYON ZİYARETÇİYİ AŞTI

Raporda yer alan yaya trafiği verilerine göre, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı’nda ziyaretçi sayısı artarken, Bağdat Caddesi’nde düşüş yaşandı. İstiklal Caddesi’nin hafta içi ortalama günlük ziyaretçi sayısı yüzde 2 artışla 207 bine, hafta sonu ise yüzde 7 yükselişle 313 bin 500’e çıktı. Aylık ortalama 7,5 milyon olan ziyaretçi sayısı yıllık bazda 90,1 milyona ulaştı.

Nişantaşı’nda hafta içi ziyaretçi sayısı sabit kalsa da, hafta sonları yüzde 59 artarak 153 bine yükseldi. Yıllık ziyaretçi sayısı 36,2 milyona çıktı.

Bağdat Caddesi ise kentsel dönüşüm ve altyapı yenilemeleri nedeniyle ziyaretçi kaybı yaşadı. Hafta içi ortalama günlük ziyaretçi sayısı yüzde 40 düşüşle 87 bine, hafta sonu ise yüzde 35 azalarak 85 bine geriledi. Cadde genelindeki yaya trafiği aylık ortalama 2,6 milyon, yıllık ise 31,4 milyon olarak kaydedildi.