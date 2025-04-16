Ne İstiklal Ne Bebek Ne de Bağdat Caddesi! İstanbul'un Rekoru O Caddede, Kimse Geçemedi
İstanbul’un en prestijli alışveriş caddelerinin kira değerleri üzerine hazırlanan son rapor, dikkat çekici veriler sundu. Buna göre, Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi, bir kez daha metrekare başına 250 dolarlık kira bedeliyle kentin en yüksek kiralı ticaret alanı unvanını korudu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı’nı kapsayan çalışmada, 2024 yılı boyunca bu üç bölgedeki mağaza doluluk oranlarının yüksek seviyelerde seyrettiği tespit edildi.
ABDİ İPEKÇİ CADDESİ ULUSLARARASI REKABETTE ÖNE ÇIKIYOR
Abdi İpekçi Caddesi, 250 dolarlık metrekare başı kira değeriyle sadece İstanbul’un değil, aynı zamanda Avrupa’nın önde gelen ticari bölgelerinden Amsterdam, Prag ve Helsinki gibi şehirleri de geride bıraktı. Bu caddenin ardından, 220 dolarla İstiklal Caddesi ve 150 dolarla Bağdat Caddesi geldi.
BAĞDAT CADDESİ’NE İLGİ ARTACAK
Kentsel dönüşüm projelerinin yoğunlaştığı Bağdat Caddesi’nde fiziksel altyapının yenilenmesi ve ulaşılabilirliğin artmasıyla birlikte gelecek dönemlerde mağaza talebinin daha da yükselmesi bekleniyor. Yüksek kira bedelleri, sınırlı mağaza arzı ve artan marka ilgisiyle birlikte bu bölgede yer bulmak giderek zorlaşıyor.
BOŞ MAĞAZALARDA DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR
Cushman & Wakefield | TR International tarafından hazırlanan rapora göre, yaya trafiğini artıran kültürel çekim merkezleri ve yerel markaların öne çıkması, caddelerdeki boş mağaza sayısının azalmaya devam etmesinde etkili oldu. 2024 yılı boyunca yapılan yeni kiralamalar, işlemlerin büyük kısmını oluşturdu. Önceki yıl dönüşümde olan mağazaların yüzde 24’ü ve boş durumdaki mağazaların yüzde 34’ü kiralandı.
İSTİKLAL VE NİŞANTAŞI'NDA DÜŞÜŞ, BAĞDAT'TA ARTIŞ
Yeni kiralama sayısı İstiklal ve Nişantaşı’nda azalırken, Bağdat Caddesi’nde yükseldi. İstiklal Caddesi’nde toplam 270 mağazadan 258’i doluyken, boş mağaza sayısı önceki yıla göre bir artışla 12’ye ulaştı. Bağdat Caddesi’nde ise 2,6 kilometrelik alanda toplam mağaza sayısı 335’ten 329’a düşerken, dolu mağaza sayısı 324’e çıktı. Boş mağaza sayısı 7’den 5’e geriledi.
NİŞANTAŞI’NDA BOŞ MAĞAZALAR ARTTI
Avrupa Yakası’nın gözde alışveriş bölgelerinden Nişantaşı’nda yer alan dört ana caddede toplam mağaza sayısı 370 olarak kaydedildi. 352’si dolu olan mağazalardaki boşluk oranı ise bir önceki yıl 14 iken, 2024’te bu sayı 18’e yükseldi. Bağdat ve Nişantaşı bölgelerinde yıl boyunca 22’şer mağaza kiralanırken, İstiklal Caddesi’nde bu sayı 7 olarak gerçekleşti.
GENİŞ MAĞAZALAR ÖNE ÇIKIYOR
Raporda, farklı bölgelerdeki mağaza tercihleri de detaylandırıldı. Nişantaşı ve İstiklal’de yeni kiralama sayısı düşmesine rağmen, kiralanan alanların ortalama büyüklüğü arttı. Bu da markaların daha geniş alanlara yöneldiğini ortaya koydu. Bağdat Caddesi’nde ise artan talep ve sınırlı alan nedeniyle ortalama mağaza büyüklüklerinde küçülme gözlendi.
YEME-İÇME SEKTÖRÜ ATAĞA KALKTI
Yeme-içme sektörü, caddelerdeki kiralama işlemlerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Yeni kiralamaların yüzde 36’sı giyim ve ayakkabı, yüzde 32’si ise yeme-içme sektöründe gerçekleşti. Yeme-içme alanındaki bu oran bir önceki yıl yüzde 23 seviyesindeydi.
YABANCI MARKALARIN TERCİHİ BAĞDAT CADDESİ
2024 yılında da en fazla yabancı marka Bağdat Caddesi’nde yer aldı. Yüzde 21’lik oranla bu caddeyi Nişantaşı (yüzde 17) ve İstiklal Caddesi (yüzde 15) izledi. Nişantaşı, lüks segmentte hem yerli hem de yabancı markaların yanı sıra restoran ve kafelerle öne çıkarken; Bağdat Caddesi, çok katlı mağazacılık anlayışıyla geniş bir marka yelpazesine ev sahipliği yapmaya devam etti. İstiklal Caddesi ise tarihi yapılar, kültürel merkezler ve büyük perakende zincirleriyle öne çıktı.
İSTİKLAL CADDESİ 90 MİLYON ZİYARETÇİYİ AŞTI
Raporda yer alan yaya trafiği verilerine göre, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı’nda ziyaretçi sayısı artarken, Bağdat Caddesi’nde düşüş yaşandı. İstiklal Caddesi’nin hafta içi ortalama günlük ziyaretçi sayısı yüzde 2 artışla 207 bine, hafta sonu ise yüzde 7 yükselişle 313 bin 500’e çıktı. Aylık ortalama 7,5 milyon olan ziyaretçi sayısı yıllık bazda 90,1 milyona ulaştı.
Nişantaşı’nda hafta içi ziyaretçi sayısı sabit kalsa da, hafta sonları yüzde 59 artarak 153 bine yükseldi. Yıllık ziyaretçi sayısı 36,2 milyona çıktı.
Bağdat Caddesi ise kentsel dönüşüm ve altyapı yenilemeleri nedeniyle ziyaretçi kaybı yaşadı. Hafta içi ortalama günlük ziyaretçi sayısı yüzde 40 düşüşle 87 bine, hafta sonu ise yüzde 35 azalarak 85 bine geriledi. Cadde genelindeki yaya trafiği aylık ortalama 2,6 milyon, yıllık ise 31,4 milyon olarak kaydedildi.