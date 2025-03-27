Ne Hamsi Ne de Palamut! Tezgahların Yeni Gözdesi Bu Balıklar, Kilosu 125 Liradan Satılıyor
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiinde bulunan balık pazarında, tezgahlar bu sezon farklı türlerle dolarken fiyatlar da dikkat çekiyor. Balık çeşitliliği sürse de, av miktarındaki azalma fiyatların yüksek seyretmesine neden oldu. Bu durum hem balıkçılar hem de vatandaşlar açısından zorlu bir sezon yaşanmasına yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz’in simgesi haline gelen hamsi, bu sezon tezgahlarda az miktarda yer bulabildi. Kilosu 175 liradan satılan hamsi, sınırlı sayıda olması nedeniyle tüketiciye ulaşmakta zorlandı. Palamutta da benzer bir tablo yaşandı. Vatandaşlar, hamsi ve palamutun yerine bu yıl daha çok istavrit ve mezgit gibi alternatif türlere yöneldi.
İSTAVRİT VE MEZGİT ÖN PLANA ÇIKTI
Tezgahlarda en çok tercih edilen balıklar arasında istavrit ve mezgit öne çıktı. Bu iki tür, kilogram başına 100 ila 125 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Somonun kilosu 200 liraya kadar yükselirken, çipura ve levrek gibi talep gören diğer türlerin kilogram fiyatı ise 300 liraya ulaştı. Alabalık ise 150 ila 175 lira arasında alıcı buluyor.
"SEZON BEREKETLİ GEÇTİ"
Balıkçılardan Mustafa Karslı, Ramazan ayının son günlerinde sezonun genel anlamda bereketli geçtiğini söyledi. Karslı, "Vatandaşlar, istavrit ve mezgite ilgi gösteriyor. Hamsi ve palamutun yerini artık bu türler aldı. Fiyatlar ise balığın azlığına göre normal seyrediyor" dedi.
RAMAZAN'DA BALIK TEZGAHLARI DOLU KALDI
Balıkçı Turgay Memiş ise Ramazan ayı boyunca balığa olan ilginin arttığını ifade etti. Memiş, "Ramazan bu yıl oldukça hareketli geçti. Tezgahlarımızda istavrit, barbun, zargana, alabalık, çipura ve levrek gibi birçok çeşit vardı. Vatandaşlar bolca ilgi gösterdi" diye konuştu.