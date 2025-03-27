Ne Hamsi Ne de Palamut! Tezgahların Yeni Gözdesi Bu Balıklar, Kilosu 125 Liradan Satılıyor

İSTAVRİT VE MEZGİT ÖN PLANA ÇIKTI

Tezgahlarda en çok tercih edilen balıklar arasında istavrit ve mezgit öne çıktı. Bu iki tür, kilogram başına 100 ila 125 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Somonun kilosu 200 liraya kadar yükselirken, çipura ve levrek gibi talep gören diğer türlerin kilogram fiyatı ise 300 liraya ulaştı. Alabalık ise 150 ila 175 lira arasında alıcı buluyor.

"SEZON BEREKETLİ GEÇTİ"

Balıkçılardan Mustafa Karslı, Ramazan ayının son günlerinde sezonun genel anlamda bereketli geçtiğini söyledi. Karslı, "Vatandaşlar, istavrit ve mezgite ilgi gösteriyor. Hamsi ve palamutun yerini artık bu türler aldı. Fiyatlar ise balığın azlığına göre normal seyrediyor" dedi.