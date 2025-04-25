Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
Darphane’nin borsada işlem gören altın sertifikası ALTINS1, gram altını sollayarak yatırımcıların radarına girdi. Vergi avantajı, fiziki dönüşüm ve online işlem kolaylığıyla dikkat çeken bu yeni yatırım aracı
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmayla birlikte yatırımcılar da yeni ve güvenli yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre, altın yatırımında son dönemde dikkat çeken bir enstrüman olan ALTINS1 kodlu Darphane Altın Sertifikası, özellikle fiziki altın taşımak istemeyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Hisse senedi gibi alınıp satılabilen bu sertifika, geçtiğimiz hafta gram altının piyasa fiyatının yüzde 20 üzerine kadar çıkarak yatırımcıların ilgisini üzerine topladı.
ALTINS1 SERTİFİKASI GRAM ALTINI SOLLADI
Son günlerde artan talep nedeniyle ALTINS1’in fiyatı, dayanak varlık olan gram altının üzerine çıktı. Hafta başında fark yüzde 20’ye kadar ulaşmışken, ons altındaki kar satışlarının etkisiyle makas yüzde 12 seviyelerine geriledi. 25 Nisan 2025 itibarıyla gram altın 4100 TL civarındayken, ALTINS1 fiyatı 45,75 TL düzeyinde seyrediyor.
ALTINS1 NEDİR?
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Kasım ayında halka arz edilen altın sertifikası, fiziki altına dayalı bir yatırım aracıdır. Her bir ALTINS1 sertifikası 0,01 gram altına karşılık gelirken, 100 sertifika 1 gram altına eşdeğer oluyor. Borsa İstanbul Emtia Pazarı’nda işlem gören bu varlık, hem küçük yatırımcıya hem de büyük portföy sahiplerine hitap ediyor.
ALTINS1 SERTİFİKASI NEREDEN NASIL ALINIR, NASIL SATILIR?
ALTINS1 almak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili bir aracı kurumda hesap açarak, tıpkı hisse senedi alır gibi sertifika alım satımı yapabiliyor. İşlemler online olarak gerçekleştirilebiliyor. Minimum 1 adet, maksimum ise 1 milyon TL’ye kadar emir verilebiliyor.
ALTINS1 SERTİFİKASI FİZİKİ ALINA DÖNÜŞÜR MÜ?
Yatırımcılar dilerse ALTINS1 sertifikalarını fiziki altına çevirebiliyor. Bunun için aracı kurum üzerinden Darphane’ye talep iletiliyor ve işlemden sonraki 4. iş gününde altınlar teslim alınabiliyor. Ancak fiziki dönüşüm, minimum 50 gram ve devamında 10 gramlık katlar şeklinde yapılabiliyor. Günlük maksimum fiziki teslimat sınırı ise 1000 gram.
GRAM ALTIN MI YOKSA ALTINS1 ALMAK MI DAHA KARLI?
Vergilendirme Avantajı
ALTINS1: %0 stopaj vergisi vardır. Yani kazançtan vergi kesilmez.
Gram Altın (Banka): Normalde 1 yıl içinde bozulursa %15 stopaj uygulanır. 1 yıl tutarsan stopaj sıfırlanır.
Gram Altın (Fiziki): Vergi yok, ama alış-satış farkı yüksek.
Karlılık açısından ALTINS1 burada gram altına göre daha avantajlıdır.
Alım-Satım Makası
ALTINS1: Makas çok düşüktür (borsa fiyatına göre belirlenir).
Gram Altın (Banka): 5-15 TL arasında makas olabilir.
Fiziki Altın (Kuyumcu): Makas 30-100 TL’ye kadar çıkabilir.
ALTINS1, özellikle kısa vadeli alım-satımlarda çok daha karlı olabilir.
Saklama ve Güvenlik
ALTINS1: Dijital ortamda saklanır. Çalınma, kaybolma riski yok.
Gram Altın (Banka): Güvenli ama fiziki dönüşüm zordur.
Fiziki Altın: Saklamak ve korumak risklidir.
ALTINS1 ve bankadaki altın güvenlik açısından önde.