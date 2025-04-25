Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor

ALTINS1 SERTİFİKASI NEREDEN NASIL ALINIR, NASIL SATILIR?

ALTINS1 almak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili bir aracı kurumda hesap açarak, tıpkı hisse senedi alır gibi sertifika alım satımı yapabiliyor. İşlemler online olarak gerçekleştirilebiliyor. Minimum 1 adet, maksimum ise 1 milyon TL’ye kadar emir verilebiliyor.

ALTINS1 SERTİFİKASI FİZİKİ ALINA DÖNÜŞÜR MÜ?

Yatırımcılar dilerse ALTINS1 sertifikalarını fiziki altına çevirebiliyor. Bunun için aracı kurum üzerinden Darphane’ye talep iletiliyor ve işlemden sonraki 4. iş gününde altınlar teslim alınabiliyor. Ancak fiziki dönüşüm, minimum 50 gram ve devamında 10 gramlık katlar şeklinde yapılabiliyor. Günlük maksimum fiziki teslimat sınırı ise 1000 gram.