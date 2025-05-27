Ne Fırın, Ne Buzdolabı Ne de Kettle! Mutfakta En Fazla Elektrik Tüketen Cihaz Belli Oldu

Geleneksel fırınlarla kıyaslandığında çok daha hızlı ısınan ve çevre dostu olarak lanse edilen indüksiyon ocaklarının, aslında mutfakta en çok enerji tüketen cihaz olduğu ortaya çıktı. Yapılan ölçümlere göre bu ocaklar yılda ortalama 748 kWh elektrik harcıyor. Bu rakam, aynı sürede ortalama 270 kWh enerji kullanan bir buzdolabının yaklaşık 3 katına denk geliyor. Elektrikli fırınların yıllık tüketimi ise ortalama 496 kWh civarında.