Ne Fırın, Ne Buzdolabı Ne de Kettle! Mutfakta En Fazla Elektrik Tüketen Cihaz Belli Oldu
Evlerde en çok enerji harcayan mutfak aletlerinin başında buzdolabı ya da fırın geliyor gibi düşünülse de, son veriler bu algıyı tamamen değiştiriyor. Modern mutfakların vazgeçilmezi haline gelen indüksiyon ocakları, yüksek performanslarına rağmen elektrik tüketiminde zirveye yerleşmiş durumda. Bu cihazlar, enerji kullanımında buzdolabını neredeyse 3’e katlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Geleneksel fırınlarla kıyaslandığında çok daha hızlı ısınan ve çevre dostu olarak lanse edilen indüksiyon ocaklarının, aslında mutfakta en çok enerji tüketen cihaz olduğu ortaya çıktı. Yapılan ölçümlere göre bu ocaklar yılda ortalama 748 kWh elektrik harcıyor. Bu rakam, aynı sürede ortalama 270 kWh enerji kullanan bir buzdolabının yaklaşık 3 katına denk geliyor. Elektrikli fırınların yıllık tüketimi ise ortalama 496 kWh civarında.
ISINMA HIZI, TÜKETİMİ DE ARTTIRIYOR
İndüksiyon ocaklarının bu denli yüksek enerji kullanmasının temel nedeni ise saniyeler içinde yüksek sıcaklığa ulaşabilme yetenekleri. Hızlı pişirme avantajı sağlayan bu özellik, aynı zamanda cihazın büyük miktarda elektrik çekmesine yol açıyor. Görünen verimlilik, uzun süreli kullanımda yüksek fatura anlamına gelebiliyor.
UZMANLARDAN TASARRUF UYARISI
Enerji uzmanları, yalnızca doğru cihaz seçiminin değil, kullanım alışkanlıklarının da enerji tasarrufunda önemli rol oynadığını vurguluyor. Küçük ama etkili alışkanlıklarla enerji tüketimini azaltmak mümkün. Büyük ocak gözü yerine küçük gözlerin tercih edilmesi, düşük ısıda pişirme, sık sık buzdolabı kapağını açmaktan kaçınma gibi davranışlar hem faturaları düşürebiliyor hem de çevresel etkiyi azaltıyor.
ENERJİ SINIFI TERCİHİ FATURAYA YANSIR
Uzmanlar ayrıca, cihaz alırken enerji sınıfına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. A+++ enerji etiketine sahip ürünler ilk etapta daha yüksek fiyatlı olsa da, uzun vadede düşük enerji tüketimiyle elektrik faturasında gözle görülür bir azalma sağlıyor. Enerji verimliliğine yatırım yapmak, hem çevre hem de bütçe açısından kazanç anlamına geliyor.