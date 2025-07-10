Ne Dolar Ne Mevduat Ne Euro! Tarihi Zirveyi Gördü, Yatırımcısının İştahını Kabarttı

YÜKSELİŞ NASIL OLDU?

Uzmanlara göre Bitcoin’deki bu rekor yükselişin arkasında birkaç önemli unsur bulunuyor. En dikkat çeken etken ise spot Bitcoin ETF’lerine olan kurumsal girişlerin artması. Yatırımcılar, bu tür finansal araçlar aracılığıyla Bitcoin’e güvenli bir şekilde erişim sağlamaya devam ediyor.