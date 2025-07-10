Ne Dolar Ne Mevduat Ne Euro! Tarihi Zirveyi Gördü, Yatırımcısının İştahını Kabarttı
Kripto para piyasalarında uzun süredir beklenen büyük sıçrama nihayet gerçekleşti. Dünyanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin, rekor düzeydeki yükselişle 112 bin dolar seviyesini test ederek tarihi bir zirveye ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz haftalarda sakin bir seyir izleyen piyasalarda, yatırımcıların risk iştahının yeniden artmasıyla birlikte sert fiyat hareketleri yaşanmaya başladı. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren ivme kazanan Bitcoin, kısa sürede dikkat çekici bir yükseliş kaydederek dünü 108 bin 304 – 112 bin 14 dolar aralığında tamamladı. Bugün sabah saatlerinde ise 110 bin 990 dolar civarındaki fiyatlamasıyla güçlü seyrini sürdürüyor.
YÜKSELİŞ NASIL OLDU?
Uzmanlara göre Bitcoin’deki bu rekor yükselişin arkasında birkaç önemli unsur bulunuyor. En dikkat çeken etken ise spot Bitcoin ETF’lerine olan kurumsal girişlerin artması. Yatırımcılar, bu tür finansal araçlar aracılığıyla Bitcoin’e güvenli bir şekilde erişim sağlamaya devam ediyor.
Buna ek olarak, son günlerde 200 milyon doları aşkın kısa pozisyonun tasfiye edilmesi de fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturdu. Analistler, yatırımcıların piyasaya yeniden güvenmeye başlamasının ve jeopolitik risklerin azalmasının da bu çıkışı desteklediğini belirtiyor.
ETHEREUM DA PAYINI ALDI
Piyasalardaki pozitif hava sadece Bitcoin ile sınırlı değil. Kripto dünyasının ikinci büyük oyuncusu olan Ethereum da yükseliş trendine ayak uydurdu. Dün gün içinde 2.589 – 2.799 dolar aralığında işlem gören Ethereum, seansı 2.769 dolardan kapattı. Yeni işlem gününde ise sabah saatlerinde 2.777 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.
Teknik göstergelere göre, Ethereum’un kısa vadeli görünümü alıcılı seyri destekliyor. Özellikle Ichimoku bulutu gibi bazı teknik analiz araçları, yükseliş trendinin sürebileceğine işaret ediyor.
Dipçe: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir.