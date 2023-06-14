Ne dolar ne gayrimenkul: İşte yeni yatırım aracı

Perakende sektöründe kur hareketliliği yaşanıyor. Kur şokunun ürün fiyatlarına zam olarak yansıyacağı kaygısı beklenti enflasyonunu yeniden harekete geçirdi.

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Ne dolar ne gayrimenkul: İşte yeni yatırım aracı - Resim: 1

Perakende sektörü, seçim sonrası artan kur ve asgari ücrette meydana gelecek artışın ürün fiyatlarına zam olarak yansıyacağı beklentisi ile hareketli bir döneme girdi.

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Ne dolar ne gayrimenkul: İşte yeni yatırım aracı - Resim: 2

Olası yukarı yönlü fiyat hareketlerinden etkilenmemek için ihtiyaçlarını öne çeken tüketiciler beklenti enflasyonunu yeniden harekete geçirdi.

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Ne dolar ne gayrimenkul: İşte yeni yatırım aracı - Resim: 3

Birçok şirket, satışlarını adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’ye yakın artırdı. Sektör temsilcileri, kurda meydana gelen artışın ithal ürünlerde zam olarak yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtirken yerli ürünlerde söz konusu artış oranının sınırlı ve daha uzun vadede gerçekleşeceği yorumunu yaptı.

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Ne dolar ne gayrimenkul: İşte yeni yatırım aracı - Resim: 4

Ekonomi gazetesinin haberine göre; fiyatlar artacak beklentisi birçok tüketim ürününün yatırım aracına dönüşmesine yol açtı. Küçük ev aletleri ile ilgili iki hafta önce alınan gözetim uygulaması ile satın alım hareketi artarken aynı ürünlere kur artışı ve yeni vergilerin fiyatlara yansıtılması ile online satış sitelerinde tüketiciler tarafından satışa sunuldu.

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