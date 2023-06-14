Ne dolar ne gayrimenkul: İşte yeni yatırım aracı

Ekonomi gazetesinin haberine göre; fiyatlar artacak beklentisi birçok tüketim ürününün yatırım aracına dönüşmesine yol açtı. Küçük ev aletleri ile ilgili iki hafta önce alınan gözetim uygulaması ile satın alım hareketi artarken aynı ürünlere kur artışı ve yeni vergilerin fiyatlara yansıtılması ile online satış sitelerinde tüketiciler tarafından satışa sunuldu.