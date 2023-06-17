Ne dolar ne altın ne de borsa: Bu yatırım aracı rekor kıracak, 34 lirayı bulacak!
Parasını dolara yatırım yapanlar için sürekli uyarıda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Sürekli dolar diyorlar ya “Yanlış” Euro ve Sterlin tercimiz doğruydu." dedi ve sterlin ile ilgili değerlendirme yaptı. Memiş, sterlinin ne kadar olacağını açıkladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyel medya üzerinden yaptığı açıklamada çok önemli bir değerlendirme yaptı ve sterlin fiyatına dikkat çekti.
"Sürekli dolar diyorlar ya “Yanlış” Euro ve Sterlin tercimiz doğruydu." diyen Memiş, sterlinin fiyatının ne kadar arttığını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:
Sterlin/TL kuru bugün 30,40 Liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu. Yani, 2023 beklentimiz gerçekleşti. Yıl sonuna kadar 33-34 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz.
1 Ocak’ta 10 bin lira dolar karşısında 12.626 lira oldu. 1 Ocak’ta 10 bin lira Sterlin karşısında 13.392 lira oldu. Sürekli dolar diyorlar ya “Yanlış” Euro ve Sterlin tercimiz doğruydu.