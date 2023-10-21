Ne borsa ne dolar: İşte bu haftanın kazandıranları

BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 7,43 düşüşle kapattı. Dolar ve Euro, Türk Lirası karşısında değer kazandı. Altın fiyatları ise rekor seviyelere ulaştı. Yatırım ve emeklilik fonları da negatif performans gösterdi. Bu haftanın en karlı yatırım aracı ise kıymetli maden fonları oldu.