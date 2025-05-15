Ne Betonarme Ne Prefabrik Ne de Taş! Konutta Yeni Dönem: Ahşap ve Betondan 10 Kat Daha Güçlü
Maryland Üniversitesi, laboratuvarında doğan ve daha sonra ABD merkezli girişim InventWood’un lisansladığı "süper ahşap" projesi, artık ticarileşme aşamasına geldi. Bilim insanlarının "çelikten bile sağlam" olarak tanımladığı ahşap, yakın gelecekte inşaat sektöründe ciddi bir dönüşüm yaratabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
İlk bakışta bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünse de, Maryland Üniversitesi’nde geliştirilen bu teknoloji, ahşabı olağanüstü bir mukavemet seviyesine taşıyor. “Superwood” adı verilen bu gelişmiş malzeme, bu yazdan itibaren üretim bantlarında yerini alacak.
ÜNİVERSİTE LABORATUVARINDAN ENDÜSTRİYEL ÜRETİME YOLCULUK
Her şey, 2018 yılında malzeme bilimcisi Prof. Dr. Liangbing Hu’nun sıradan keresteyi dönüştürmeye yönelik yaptığı araştırmalarla başladı. Hu’nun bu akademik keşfi, girişimci Alex Lau’nun liderliğini yaptığı InventWood şirketiyle yapılan iş birliği sayesinde ticarileştirme yoluna girdi.
Geliştirme süreci yıllar alsa da, artık "süper ahşap" sadece birkaç saatlik bir işlemle üretilebiliyor. Kerestenin temel bileşenleri olan selüloz ve lignin, özel kimyasal ve fiziksel işlemlerden geçirilerek yeniden yapılandırılıyor. Bu süreçte ahşap, gıda endüstrisinde kullanılan bazı maddelerle işleniyor, ardından yoğun şekilde sıkıştırılıyor. Hidrojen bağlarının artırılması sayesinde hem yoğunluk hem de dayanıklılık ciddi şekilde artıyor.
ÇELİĞİ DE BETONU DA GERİDE BIRAKTI
Şirketin verilerine göre Superwood, çeliğe kıyasla %50 daha yüksek çekme direncine ve yaklaşık on kat daha yüksek ağırlık-mukavemet oranına sahip. Yani hem daha hafif hem de daha güçlü. Ayrıca yangına karşı yüksek direnç gösteriyor (A1 yangın sınıfında) ve çürümeye ya da böceklenmeye karşı da oldukça dayanıklı.
Bu yeni nesil ahşap yalnızca sağlamlığıyla değil, estetik duruşuyla da dikkat çekiyor. Özel yoğunlaştırma işlemleri sayesinde, tropik ağaçlara benzer sıcak ve zengin renk tonları elde ediliyor. Böylece iç ve dış mekan uygulamaları için hem teknik hem de görsel açıdan cazip bir malzeme ortaya çıkıyor.
15 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA ÜRETİM BAŞLIYOR
Superwood’un ticarileşme süreci için InventWood, Grantham Foundation’ın öncülüğünde düzenlenen yatırım turundan 15 milyon dolarlık destek aldı. Baruch Future Ventures, Builders Vision ve Muus Climate Partners gibi yatırımcılar da projeye katıldı.