Ne Betonarme Ne Prefabrik Ne de Taş! Konutta Yeni Dönem: Ahşap ve Betondan 10 Kat Daha Güçlü

ÇELİĞİ DE BETONU DA GERİDE BIRAKTI

Şirketin verilerine göre Superwood, çeliğe kıyasla %50 daha yüksek çekme direncine ve yaklaşık on kat daha yüksek ağırlık-mukavemet oranına sahip. Yani hem daha hafif hem de daha güçlü. Ayrıca yangına karşı yüksek direnç gösteriyor (A1 yangın sınıfında) ve çürümeye ya da böceklenmeye karşı da oldukça dayanıklı.