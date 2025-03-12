Ne Apple Ne Galaxy! 2025’in Şarj Etmeyi Unutturan Telefonları Belli Oldu!

İŞTE 2025 YILININ EN UZUN PİL ÖMRÜNE SAHİP TELEFONLARI

Gerçekleştirilen testlerde, telefonların günlük kullanımda ne kadar süre dayanabildiği ölçüldü. Listenin zirvesinde ASUS Phone 9 Pro, 20 saat 34 dakikalık kullanım süresiyle yer aldı. OnePlus 13 ve OnePlus 13R ise onu yakından takip etti. İşte 2025'in en uzun batarya ömrüne sahip cihazları:

ASUS Phone 9 Pro – 20 saat 34 dakika

OnePlus 13 – 19 saat 45 dakika

OnePlus 13R – 18 saat 49 dakika

ASUS ROG Phone 8 Pro – 18 saat 48 dakika

Moto G 2025 – 18 saat 32 dakika

OnePlus 12R – 18 saat 8 dakika

iPhone 16 Pro Max – 17 saat 17 dakika

Samsung Galaxy S25 Ultra – 17 saat 14 dakika

Moto G Power 2025 – 17 saat 13 dakika

OnePlus 12 – 17 saat 5 dakika

ASUS Zenfone 11 Ultra – 17 saat 1 dakika

Samsung Galaxy S25 Plus – 16 saat 55 dakika

Samsung Galaxy S24 Ultra – 16 saat 45 dakika

iPhone 16 Plus – 16 saat 29 dakika

Samsung Galaxy S24 Plus – 15 saat 58 dakika