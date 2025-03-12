Ne Apple Ne Galaxy! 2025’in Şarj Etmeyi Unutturan Telefonları Belli Oldu!
Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği konuların başında batarya ömrü geliyor. Günlük kullanımda uzun süre dayanabilen bir telefon, birçok kişi için öncelikli tercih sebebi oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan yeni testler, 2025 yılı itibarıyla en uzun pil ömrüne sahip telefonları ortaya çıkardı. Listede sürpriz bir model zirveye yerleşirken, Apple ve Samsung gibi dev markaların gerilerde kaldığı görüldü.
İŞTE 2025 YILININ EN UZUN PİL ÖMRÜNE SAHİP TELEFONLARI
Gerçekleştirilen testlerde, telefonların günlük kullanımda ne kadar süre dayanabildiği ölçüldü. Listenin zirvesinde ASUS Phone 9 Pro, 20 saat 34 dakikalık kullanım süresiyle yer aldı. OnePlus 13 ve OnePlus 13R ise onu yakından takip etti. İşte 2025'in en uzun batarya ömrüne sahip cihazları:
ASUS Phone 9 Pro – 20 saat 34 dakika
OnePlus 13 – 19 saat 45 dakika
OnePlus 13R – 18 saat 49 dakika
ASUS ROG Phone 8 Pro – 18 saat 48 dakika
Moto G 2025 – 18 saat 32 dakika
OnePlus 12R – 18 saat 8 dakika
iPhone 16 Pro Max – 17 saat 17 dakika
Samsung Galaxy S25 Ultra – 17 saat 14 dakika
Moto G Power 2025 – 17 saat 13 dakika
OnePlus 12 – 17 saat 5 dakika
ASUS Zenfone 11 Ultra – 17 saat 1 dakika
Samsung Galaxy S25 Plus – 16 saat 55 dakika
Samsung Galaxy S24 Ultra – 16 saat 45 dakika
iPhone 16 Plus – 16 saat 29 dakika
Samsung Galaxy S24 Plus – 15 saat 58 dakika
APPLE VE SAMSUNG GERİDE KALDI
Test sonuçlarına göre, birçok kullanıcının uzun pil ömrü beklentisi içinde olduğu Apple ve Samsung, listede üst sıralarda yer bulamadı. iPhone 16 Pro Max, 17 saat 17 dakikalık kullanım süresiyle ancak 7. sırada kendine yer bulurken, Samsung Galaxy S25 Ultra ise 17 saat 14 dakikayla hemen arkasından 8. sırada geldi.
YENİ NESİL İŞLEMCİLER PİL ÖMRÜNÜ DESTEKLİYOR
Listede üst sıralarda yer alan telefonların ortak noktası, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olmaları. Bu çip, enerji verimliliğini artırarak bataryanın daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Zirvedeki ASUS Phone 9 Pro da dahil olmak üzere birçok model, bu güçlü işlemci sayesinde rakiplerini geride bırakmayı başardı.