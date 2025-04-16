Ne Altın, Ne Gümüş Ne Pırlanta: Herkes Rotayı Bu Takılara Çevirdi, Düğünlerin Yeni Gözdesi Oldu

KADINLARIN YENİ GÖZDESİ

Sadece fiyat değil, güvenlik de tercihleri etkileyen en önemli faktörlerden biri. Gerçek altın takılarla kalabalık ortamlarda bulunmak artık riskli görülüyor. Olası hırsızlık endişesi yaşayan kadınlar, hem iç rahatlığı hem de stilini korumak adına imitasyon takılara yöneliyor. Yaz aylarında artan düğün ve davet sezonu ise bu tür takılara olan talebi daha da artırıyor.