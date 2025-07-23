Ne Altın Ne Dolar Ne Mevduat! Uzman İsim 'Kış Dönemi Bitti' Diyerek Duyurdu: Rekor Kıracak
Kripto para piyasaları yeniden hareketli. Özellikle Bitcoin’de gözlenen güçlü yukarı yönlü ivme, yatırımcıların dikkatini bir kez daha bu dijital varlığa çevirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, piyasaya yön verecek açıklamalarda bulundu. “Bitcoin’in sıfırlanma ihtimali artık yok, fiyatı 1 milyon dolara ulaşacak” diyen Saylor, ayı sezonlarının geride kaldığını vurguladı.
Saylor, Bloomberg’e verdiği röportajda kripto paralarda yaşanan pozitif havayı değerlendirirken, dijital varlıkların özellikle Bitcoin özelinde altına benzer bir güvenli liman statüsü kazandığını söyledi. “Şu an dijital altın çağındayız ve Bitcoin almak için yalnızca 10 yılınız kaldı” diyen deneyimli yönetici, artık Bitcoin’in geleceğini sorgulamanın gereksiz olduğunu belirtti.
Açıklamalarında ABD yönetiminin de kripto para sektörüne olan ilgisini değerlendiren Saylor, “Başkan ve ekibi dijital varlıkların arkasında. Bu da kurumsal desteğin ne denli güçlü olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
'BITCOIN'İN KIŞI BİTTİ'
Saylor’a göre piyasalar, sert düşüşlerin yaşandığı ayı sezonlarını artık geride bıraktı. “Bitcoin ya sıfıra iner ya da 1 milyon dolara çıkar” söyleminin artık sadece teoride kaldığını belirten CEO, “Biz bu evreyi atlattık. Artık yalnızca yükselişi konuşacağız” dedi.
ABD merkezli büyük yatırımcılar ve ekonomi çevrelerinden isimlerin de Bitcoin’e artan bir ilgiyle yaklaştığını söyleyen Saylor, özellikle regülasyon sürecinin hızlanmasının, yatırımcı güvenini daha da artıracağını ifade etti.
BITCOIN'DE SON DURUM
Kripto paralarda pozitif seyir sürüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz gün 122 bin doları aşarak tarihi bir rekor kırdı. Bugün öğle saatlerinde 118 bin 520 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, kazançlarını korumaya çalışıyor. Uzmanlara göre bu yükseliş trendi, kurumsal yatırımlar ve olumlu siyasi atmosferle birlikte önümüzdeki günlerde de devam edebilir.
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