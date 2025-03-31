Ne Altın Ne Dolar Ne Mevduat! Bankalarda Yatırımcıya Köşeyi Döndürecek Dönem Başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bankalarda paladyum dönemi başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma kapsamında yaptığı yeni düzenleme ile bankaların faaliyet alanlarını genişletti. Artık bankalar, altın, gümüş ve platin gibi değerli metallerin yanı sıra paladyum alım-satımına da aracılık edebilecek.
TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI
Son yıllarda yatırımcıların ilgisini çeken paladyum, otomotiv sektöründe egzoz emisyonlarını azaltan katalitik konvertörlerde kullanılırken, mücevherat ve elektronik sektörlerinde de önemli bir yer tutuyor.
2022 yılında ons fiyatı 3.435 dolara kadar çıkarak tarihi zirveye ulaşan paladyum, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arz belirsizliği yaşayan yatırımcıların dikkatini çekmişti.
BANKALAR ARACILIĞIYLA AL-SAT YAPILABİLECEK
Yeni düzenleme ile birlikte, yatırımcılar bankalar aracılığıyla paladyum alıp satabilecek ve bu değerli metal, finansal piyasalarda daha fazla yer bulacak.