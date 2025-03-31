Ne Altın Ne Dolar Ne Mevduat! Bankalarda Yatırımcıya Köşeyi Döndürecek Dönem Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma kapsamında yaptığı yeni düzenleme ile bankaların faaliyet alanlarını genişletti. Artık bankalar, altın, gümüş ve platin gibi değerli metallerin yanı sıra paladyum alım-satımına da aracılık edebilecek.