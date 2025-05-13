Ne Ali Koç, Ne Erden Timur, Ne Nihat Özdemir Ne Tuncay Özilhan: Türkiye’nin En Zengin Spor İnsanı Belli Oldu

Forbes Türkiye, 4 yıl aradan sonra "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Listede iş dünyasının yanı sıra servetleriyle dikkat çeken birçok spor insanının yer alması şaşkınlık yarattı. İşte spor dünyasının en zenginleri...

Kaynak: Haber Merkezi

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Ne Ali Koç, Ne Erden Timur, Ne Nihat Özdemir Ne Tuncay Özilhan: Türkiye’nin En Zengin Spor İnsanı Belli Oldu - Resim: 1

Forbes Türkiye, uzun bir aranın ardından merakla beklenen "En Zengin 100 Türk" listesini kamuoyuyla paylaştı. 4 yıl sonra yeniden yayımlanan liste, Türkiye'nin en varlıklı isimlerini bir araya getirirken, listede spor dünyasından birçok tanıdık isim yer aldı. İşte Türkiye’nin en zengin 100 isim arasındaki spor insanları...

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Ne Ali Koç, Ne Erden Timur, Ne Nihat Özdemir Ne Tuncay Özilhan: Türkiye’nin En Zengin Spor İnsanı Belli Oldu - Resim: 2

100- Tuncay Özilhan - Anadolu Efes Kulübü Başkanı / Serveti: 500 milyon Dolar

100- İnan Kıraç - Galatasaray SK Divan Üyesi / Serveti: 500 milyon Dolar

89- Erden Timur - Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Yardımcısı / Serveti: 550 milyon Dolar

86- Nezih Barut - Fenerbahçe YK Üyesi / Serveti: 570 milyon Dolar

72- Bernard Arkas - Arkas Sailing Kurucusu / Serveti: 650 milyon Dolar

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Ne Ali Koç, Ne Erden Timur, Ne Nihat Özdemir Ne Tuncay Özilhan: Türkiye’nin En Zengin Spor İnsanı Belli Oldu - Resim: 3

61- Hakan Safi - Fenerbahçe YK Üyesi / Serveti: 750 milyon Dolar

43- Yüksel Yıldırım - Samsunspor Kulübü Başkanı / Serveti: 900 milyon Dolar

43- Ali Koç - Fenerbahçe Kulübü Başkanı / Serveti: 900 milyon Dolar

35- Turgay Ciner - Kasımpaşa Kulübü Sahibi / Serveti: 950 milyon Dolar

26- Mehmet Ali Aydınlar - TFF eski Başkanı / Serveti: 1.4 milyar Dolar

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Ne Ali Koç, Ne Erden Timur, Ne Nihat Özdemir Ne Tuncay Özilhan: Türkiye’nin En Zengin Spor İnsanı Belli Oldu - Resim: 4

23- Hamdi Akın - Fenerbahçe Asbaşkanı ve YK Üyesi / Serveti: 1.7 milyar Dolar

18- Nihat Özdemir - TFF eski Başkanı / Serveti: 1.9 milyar Dolar

3- Cemil Kazancı - Beşiktaş eski Yöneticisi / Serveti: 4.3 milyar Dolar

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Ne Ali Koç, Ne Erden Timur, Ne Nihat Özdemir Ne Tuncay Özilhan: Türkiye’nin En Zengin Spor İnsanı Belli Oldu - Resim: 5

1- Murat Ülker - Fenerbahçe SK Üyesi / Serveti: 5.5 milyar Dolar

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