Ne Ali Koç, Ne Erden Timur, Ne Nihat Özdemir Ne Tuncay Özilhan: Türkiye’nin En Zengin Spor İnsanı Belli Oldu
Forbes Türkiye, 4 yıl aradan sonra "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Listede iş dünyasının yanı sıra servetleriyle dikkat çeken birçok spor insanının yer alması şaşkınlık yarattı. İşte spor dünyasının en zenginleri...
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Forbes Türkiye, uzun bir aranın ardından merakla beklenen "En Zengin 100 Türk" listesini kamuoyuyla paylaştı. 4 yıl sonra yeniden yayımlanan liste, Türkiye'nin en varlıklı isimlerini bir araya getirirken, listede spor dünyasından birçok tanıdık isim yer aldı. İşte Türkiye’nin en zengin 100 isim arasındaki spor insanları...
100- Tuncay Özilhan - Anadolu Efes Kulübü Başkanı / Serveti: 500 milyon Dolar
100- İnan Kıraç - Galatasaray SK Divan Üyesi / Serveti: 500 milyon Dolar
89- Erden Timur - Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Yardımcısı / Serveti: 550 milyon Dolar
86- Nezih Barut - Fenerbahçe YK Üyesi / Serveti: 570 milyon Dolar
72- Bernard Arkas - Arkas Sailing Kurucusu / Serveti: 650 milyon Dolar
61- Hakan Safi - Fenerbahçe YK Üyesi / Serveti: 750 milyon Dolar
43- Yüksel Yıldırım - Samsunspor Kulübü Başkanı / Serveti: 900 milyon Dolar
43- Ali Koç - Fenerbahçe Kulübü Başkanı / Serveti: 900 milyon Dolar
35- Turgay Ciner - Kasımpaşa Kulübü Sahibi / Serveti: 950 milyon Dolar
26- Mehmet Ali Aydınlar - TFF eski Başkanı / Serveti: 1.4 milyar Dolar
23- Hamdi Akın - Fenerbahçe Asbaşkanı ve YK Üyesi / Serveti: 1.7 milyar Dolar
18- Nihat Özdemir - TFF eski Başkanı / Serveti: 1.9 milyar Dolar
3- Cemil Kazancı - Beşiktaş eski Yöneticisi / Serveti: 4.3 milyar Dolar
1- Murat Ülker - Fenerbahçe SK Üyesi / Serveti: 5.5 milyar Dolar