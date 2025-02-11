NASA İflas Eden Şirketin Araçlarını Kullanacak
NASA, iflas eden elektrikli araç üreticisi Canoo Technologies tarafından üretilen Artemis Mürettebat Taşıma Araçlarını kullanmaya devam edeceğini duyurdu. Uzay ajansı, bu araçları Artemis görevlerinde astronotları fırlatma rampasına taşımak için kullanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
NASA, 2022 yılında Canoo ile yaklaşık 150 bin dolarlık bir sözleşme imzalayarak üç adet mürettebat taşıma aracı sipariş etmişti. Araçlar, Temmuz 2023’te teslim edildi. Ancak şirket, 17 Ocak 2024’te iflas başvurusunda bulunarak tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.
Uzun süredir mali sıkıntılarla mücadele eden Canoo, ABD Savunma Bakanlığı, ABD Posta Servisi ve Walmart gibi büyük kuruluşlarla anlaşmalar yapmasına rağmen finansal krizden çıkamadı. ABD Enerji Bakanlığı’nın kredi desteğinden yararlanamayan şirket, varlıklarını tasfiye etmek için mahkemeye başvurdu.
NASA GÖREVLERİ AKSAMAYACAK
Canoo’nun iflası sonrası NASA’nın bu araçları nasıl kullanmaya devam edeceği merak konusu oldu. Ancak NASA yetkilileri, taşıma araçlarının hala işlevsel olduğunu ve Artemis görevleri kapsamında kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Kennedy Uzay Merkezi yetkilileri, araçların eğitim ve görev hazırlıkları sırasında aktif olarak kullanıldığını ve bakım süreçlerinin ekipler tarafından yürütülebildiğini açıkladı.
Bu taşıma araçları, Artemis görevlerine yer destek sağlayan Keşif Yer Sistemleri (EGS) programının bir parçası. EGS’nin ana yüklenicisi Amentum’un yöneticisi Brad McCain, şirketin Canoo yetkilileriyle iflas süreci sonrasında araçların desteklenmesi konusunda görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.