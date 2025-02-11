NASA İflas Eden Şirketin Araçlarını Kullanacak

NASA GÖREVLERİ AKSAMAYACAK

Canoo’nun iflası sonrası NASA’nın bu araçları nasıl kullanmaya devam edeceği merak konusu oldu. Ancak NASA yetkilileri, taşıma araçlarının hala işlevsel olduğunu ve Artemis görevleri kapsamında kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Kennedy Uzay Merkezi yetkilileri, araçların eğitim ve görev hazırlıkları sırasında aktif olarak kullanıldığını ve bakım süreçlerinin ekipler tarafından yürütülebildiğini açıkladı.