NASA Harıl Harıl Çalışıyor ama Çözüm Bulamıyor! Bu Soruna Çare Bulan 110 Milyon Liranın Sahibi Olacak

Bu senaryo, literatürde “Kessler Sendromu” olarak adlandırılıyor. Kessler Sendromu’nun gerçekleşmesi durumunda, uzay görevleri tehlikeye girebilir ve gelecekteki keşifler büyük risk altına girebilir.

UYDU ÇARPIŞMASI RİSKİ KORKUTTU

28 Şubat’ta yaşanan bir olay, uzaydaki enkaz tehdidini bir kez daha gözler önüne serdi. Kontrolden çıkan Rus uydusu Cosmos 2221 ile Amerikan uydusu Timed, çarpışma noktasına geldi. Uzay araçlarının 16 bin km/s hızla hareket etmesi, olası bir çarpışmanın büyük bir enkaz bulutu oluşturabileceği anlamına geliyor. Bu da diğer uyduların ve uzay görevlerinin zarar görmesine neden olabilecek kritik bir risk taşıyor.