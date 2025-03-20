NASA Harıl Harıl Çalışıyor ama Çözüm Bulamıyor! Bu Soruna Çare Bulan 110 Milyon Liranın Sahibi Olacak
Uzaydaki enkaz sorunu giderek büyürken, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu soruna yenilikçi bir çözüm bulmak için LunaRecycle Challenge adlı bir yarışma başlattı. Yarışmayı kazanan projeye 3 milyon dolar (yaklaşık 110 milyon TL) ödül verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İnsanların uzay keşifleri sırasında geride bıraktığı atıklar, ciddi bir güvenlik riski oluşturmaya başladı. Kullanım dışı uydular, roket parçaları ve kaybolmuş araçlar, Dünya yörüngesinde dönmeye devam ederek olası çarpışmalara zemin hazırlıyor. Bilim insanları, bu tür çarpışmaların zincirleme etkiler yaratabileceği ve uzayın erişilemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.
Bu senaryo, literatürde “Kessler Sendromu” olarak adlandırılıyor. Kessler Sendromu’nun gerçekleşmesi durumunda, uzay görevleri tehlikeye girebilir ve gelecekteki keşifler büyük risk altına girebilir.
UYDU ÇARPIŞMASI RİSKİ KORKUTTU
28 Şubat’ta yaşanan bir olay, uzaydaki enkaz tehdidini bir kez daha gözler önüne serdi. Kontrolden çıkan Rus uydusu Cosmos 2221 ile Amerikan uydusu Timed, çarpışma noktasına geldi. Uzay araçlarının 16 bin km/s hızla hareket etmesi, olası bir çarpışmanın büyük bir enkaz bulutu oluşturabileceği anlamına geliyor. Bu da diğer uyduların ve uzay görevlerinin zarar görmesine neden olabilecek kritik bir risk taşıyor.
Bu tür kazaların önüne geçmek isteyen NASA, uzay atıklarının temizlenmesi ve geri dönüştürülmesi için çözüm arayışına girdi.
NASA’DAN İKİ AŞAMALI ÇÖZÜM PLANI
LunaRecycle Challenge yarışması kapsamında geliştirilecek projeler, iki ana aşamadan oluşuyor:
Yarışmacılardan, Ay yüzeyindeki atıkları toplayıp geri dönüştürebilecek sistemler geliştirmeleri bekleniyor.
Geliştirilecek teknolojiler, gelecekte Ay ve Mars’a yapılacak görevlerde kullanılabilecek ve böylece Dünya’dan sürekli malzeme ikmali ihtiyacını azaltacak.
DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
Fiziksel bir sistem inşa etmeden önce, sanal ortamda geri dönüşüm sürecini test edebilecek dijital modeller oluşturulacak.
Bu sayede, tasarımların uygulanabilirliği test edilecek ve süreçlerin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak.
Bu iki aşamalı model sayesinde, NASA uzay araştırmalarında sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor.
YARIŞMAYA KATILIM İÇİN SON TARİH 31 MART
NASA’nın düzenlediği LunaRecycle Challenge yarışmasına katılmak isteyenler için başvuru süreci 31 Mart 2025’te sona erecek. Yarışmanın ilk aşama sonuçlarının Mayıs ayında açıklanması bekleniyor.
Başvuru yapmak isteyen katılımcılar, LunaRecycle Challenge İlgi Beyanı Formu’nu doldurmak zorunda. NASA, e-posta ile gönderilen teklifleri kabul etmeyecek ve resmi sorular için iki ayrı e-posta adresi oluşturdu.
NASA’nın bu yarışma ile temel hedefi net: Uzayın temizlenmesi ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir uzay ortamı yaratmak. Bu doğrultuda yarışmayı kazanan projeye 3 milyon dolarlık büyük ödül verilecek.