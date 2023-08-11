Müzakereye geçildi, memur maaş zammında talepleri araştırma ortaya koydu!

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere aşamasına geçilirken, konfederasyon kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Memur Memur-Sen
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Müzakereye geçildi, memur maaş zammında talepleri araştırma ortaya koydu! - Resim: 1

Memur-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin yaptığı anketin sonucunu paylaştı.

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Müzakereye geçildi, memur maaş zammında talepleri araştırma ortaya koydu! - Resim: 2

Konfederasyonun, 2-9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ankete, 50 bini aşkın kamu görevlisi katıldı.

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Müzakereye geçildi, memur maaş zammında talepleri araştırma ortaya koydu! - Resim: 3

Katılımcıların yüzde 42'si kirada oturduklarını, yüzde 8,4'ü lojman hakkına sahip olduğunu belirtti.

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Müzakereye geçildi, memur maaş zammında talepleri araştırma ortaya koydu! - Resim: 4

KİRA YARDIMINA DESTEK

Anket sonuçlarına göre, kamu çalışanlarının yüzde 93,7'si Memur-Sen'in işverenden kira yardımı talebine destek verdi.

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