Murat Ülker Soyadlarını Neden Değiştirdiklerini İlk Kez İtiraf Etti
Türkiye’nin en zengin iş insanı olarak bilinen ve 5,1 milyar dolarlık serveti olan Murat Ülker, yıllar önce soyadlarını neden değiştirdiklerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en zengin iş adamlarından Murat Ülker, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada geçmişte neden soyadını 'Berksan'dan 'Ülker'e çevirdiklerini anlattı. Ülker, açıklamalarında ailesinin Kırım'dan 1929'da göç ettiği döneme ilişkin ayrıntılara da yer verdi.
Kırım’daki köklerinden bahseden iş insanı, "Ailemiz, Kırım’da ‘Devletler Sülalesi’ diye anılıyor. 'Devlet', dedemiz Hacı İslam Efendi’nin aile lakabıydı; buna soyadı da diyebilirsiniz" dedi. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü özdeyişine atıfta bulunarak, "Bu devlet, Kanuni’nin ‘Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi' sözündeki anlamıyla kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
Ülker, "1929’da Kırım’dan göç eden ailemizin Türkiye’de yeni Soyadı Kanunu’yla birlikte bir soyadı almaları gerekmiş. Dedemin adı İslam. Kırım’daki aile lakabını alırsa, bu defa “İslam Devlet” olacak. Ondan vazgeçmiş. Tekrar düşünmüşler, taşınmışlar, “Berksan” soyadında karar kılmışlar." dedi.
SOYADLARINI NEDEN DEĞİŞTİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ülker, amcası ile babasının bir bisküvi imalathanesi satın aldığını ancak bu işyerini satan kişi, son anda markasını vermekten vazgeçince, imalathaneye 'Ülker' ismini bulduklarını ve bunun ardından piyasaya çıkan 'Ülker Bisküvileri'yle müşterilerden firmaya sipariş mektupları gelmeye başladığını açıkladı.
Gelen bu zarfların üzerinde, 'Asım Ülker' veya 'Sabri Ülker' isimlerinin yer aldığını söyleyen Ülker, müşterilerin markayı soyadı zannettikleri için 'Berksan' olan soyadlarını 'Ülker' olarak değiştirdiklerini itiraf etti.
Ayrıca Ülker yaptığı açıklamada, "Babamdan işitmiştim; görüştüğü yabancılar da kendisine 'Mr. Ülker' diye hitap ediyorlarmış. Aile büyüklerimiz, bu gelişmeler üzerine düşünmüş, taşınmış, soyadımızı, herkesin bildiği, kendiliğinden oluşan Ülker ismine çevirelim demişler" dedi.