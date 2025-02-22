Murat Ülker Soyadlarını Neden Değiştirdiklerini İlk Kez İtiraf Etti

Türkiye'nin en zengin iş adamlarından Murat Ülker, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada geçmişte neden soyadını 'Berksan'dan 'Ülker'e çevirdiklerini anlattı. Ülker, açıklamalarında ailesinin Kırım'dan 1929'da göç ettiği döneme ilişkin ayrıntılara da yer verdi.

Kırım’daki köklerinden bahseden iş insanı, "Ailemiz, Kırım’da ‘Devletler Sülalesi’ diye anılıyor. 'Devlet', dedemiz Hacı İslam Efendi’nin aile lakabıydı; buna soyadı da diyebilirsiniz" dedi. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü özdeyişine atıfta bulunarak, "Bu devlet, Kanuni’nin ‘Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi' sözündeki anlamıyla kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Ülker, "1929’da Kırım’dan göç eden ailemizin Türkiye’de yeni Soyadı Kanunu’yla birlikte bir soyadı almaları gerekmiş. Dedemin adı İslam. Kırım’daki aile lakabını alırsa, bu defa “İslam Devlet” olacak. Ondan vazgeçmiş. Tekrar düşünmüşler, taşınmışlar, “Berksan” soyadında karar kılmışlar." dedi.