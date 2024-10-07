Murat Ülker Noktayı Koydu
Yıldız Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kaleme aldığı son yazısında iş dünyasında hızın stratejik avantajlarına dikkat çekti. Murat Ülker, rekabetin giderek yoğunlaştığı günümüzde hızlı hareket etmenin firmalar ve girişimciler için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
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Yazısında, hızın bazen risk taşıyabileceğini, ancak doğru kullanıldığında şirketlere büyük faydalar sağlayabileceğini belirten Ülker, özellikle hızlı karar alma, yenilikçi düşünme ve çevik bir yönetim anlayışının önemine dikkat çekti. İş dünyasında adaptasyon kabiliyetinin ve dinamik yapının işletmelere sağladığı değeri örneklerle açıklayan Ülker, başarılı şirketlerin bu özellikleri nasıl kullandığını anlattı. Ülker'e göre, sürdürülebilir başarının anahtarlarından biri de iş dünyasında hızla değişen koşullara uyum sağlayabilmek.
Yazıda ayrıca, liderlik konusunda önde gelen isimlerin görüşlerine de yer verildi. Harvard Business School'dan Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Profesörü Frances Frei ve liderlik koçu Anne Morriss’in çalışmalarına atıfta bulunan Ülker, bu uzmanların hız ve liderlik üzerine analizlerine de değindi. Frei ve Morriss’in, başarılı bir liderliğin organizasyonel kusurları kabul ederek ve hızla iyileştirmeler yaparak mümkün olabileceğini savunduğunu aktaran Ülker, bu yaklaşımların iş dünyasındaki başarıya katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Frei ve Morriss, daha önce Uber’de liderlik krizinin aşılmasına katkı sağlayan çalışmalarıyla tanınmış isimler olarak, liderlik ve organizasyonel değişim konusundaki deneyimlerini aktardıkları kitaplarla da dikkat çekiyor. Ülker, bu kitapların iş dünyasında hızlı ve etkili değişim süreçlerine rehberlik eden stratejiler sunduğunu belirtiyor.
Ülker, yazısında iş dünyasında hızın sadece bir avantaj değil, sürdürülebilir başarı için bir gereklilik olduğunu vurgularken, okurlara bu yaklaşımları kendi iş süreçlerinde uygulamalarını tavsiye ediyor.
İşte Murat Ülker'in o yazısı:
Yazarlar, liderliği ”mükemmel olmayan insanların mükemmel olmayan insanları yönetmesi” olarak tanımlıyor. Her organizasyonun doğalında bazı kusurları olduğunu ve iyileştirmeler yapabileceğimizi söylüyorlar.
Yazarlarımız, Frances Frei, Harvard Business School’da Teknoloji ve Operasyon Yönetimi profesörü olarak, organizasyonel değişim ve dönüşüm konusunda dünyaca bilinen bir uzman; Anne Morriss ise liderlik koçu ve The Leadership Consortium’un kurucusu olarak, liderlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.
Uber’de liderlik krizini aşmaya yardımcı olan Frei, strateji, operasyonlar ve kültürde mükemmelliği vurgulayan çalışmalarıyla tanınıyor. Kitapları, hızlı ve etkili değişim süreçlerini teşvik etmeyi amaçlayan rehberler sunuyor. Misyon odaklı girişimlerde yirmi yılı aşkın deneyime sahip olan Morriss de, küresel çapta liderlik ve kültür değişimi projeleri yürütüyor, liderlerin ve değişim yaratanların tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir girişimci ve liderlik koçu. The Leadership Consortium’un kurucusu olan Morriss, son yirmi yılını misyon odaklı girişimler kurarak ve yöneterek geçirmiş. Küresel çapta liderlik ve kültür değişimi projelerinde, teknoloji kurucularından kamu sektörü liderlerine kadar değişik sektörlerde çalışıyor.
Kitabı okumanız yeterli değil; uygulamanız, test etmeniz ve bahsi geçen fikirleri kendi hayatınızda ve iş yerinizde uygulamanız gerekiyor. Yazarların önceki kitabı Unleashed, liderlikte diğerlerine de destek olmanın bir tarz değil, başarı için gereklilik olduğunu belirtmişler. Bu kitap da ise “güçlendirici liderliği” nasıl uygulayabileceğinizi, uygulamalardan nasıl süratle sonuç alabileceğinizi tartışıyorlar. Okumalısınız...