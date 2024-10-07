Murat Ülker Noktayı Koydu

Yazıda ayrıca, liderlik konusunda önde gelen isimlerin görüşlerine de yer verildi. Harvard Business School'dan Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Profesörü Frances Frei ve liderlik koçu Anne Morriss’in çalışmalarına atıfta bulunan Ülker, bu uzmanların hız ve liderlik üzerine analizlerine de değindi. Frei ve Morriss’in, başarılı bir liderliğin organizasyonel kusurları kabul ederek ve hızla iyileştirmeler yaparak mümkün olabileceğini savunduğunu aktaran Ülker, bu yaklaşımların iş dünyasındaki başarıya katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Frei ve Morriss, daha önce Uber’de liderlik krizinin aşılmasına katkı sağlayan çalışmalarıyla tanınmış isimler olarak, liderlik ve organizasyonel değişim konusundaki deneyimlerini aktardıkları kitaplarla da dikkat çekiyor. Ülker, bu kitapların iş dünyasında hızlı ve etkili değişim süreçlerine rehberlik eden stratejiler sunduğunu belirtiyor.