Muayenesiz Trafiğe Çıkan Araç Sahipleri Yandı: Rekor Cezası Var

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMANIN RİSKLERİ

Muayenesiz araç kullanmanın yalnızca cezai yaptırımları değil, ciddi riskleri de bulunmaktadır:

Trafik Sigortası Geçersiz Olabilir: Muayenesiz araçla bir trafik kazasına karışırsanız, zorunlu trafik sigortanız geçersiz sayılabilir. Bu durumda zararın sizin sorumluluğunuzda olacağı anlamına gelir.

Güvenlik Riski: Araç muayenesi, aracın teknik olarak trafiğe çıkmaya uygun olup olmadığını kontrol eder. Muayenesiz bir araç kullanmak, hem sizin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atabilir.

Sonuç olarak, 2024 yılında muayenesiz araç kullanma cezası, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla önemli yaptırımlar içermektedir. Cezanın miktarı yüksek olduğu gibi, ceza puanı ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlarla da karşılaşabilirsiniz. Araç muayene sürenizi düzenli olarak kontrol etmek ve zamanında muayene yaptırmak, bu tür cezalarla karşılaşmamak için en iyi yoldur.