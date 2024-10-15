Muayenesiz Trafiğe Çıkan Araç Sahipleri Yandı: Rekor Cezası Var
Türkiye'de araç muayenesi, trafiğin güvenliğini sağlamak için zorunlu bir işlem olarak belirli aralıklarla yapılması gerekiyor. Muayenesi yapılmamış bir aracı trafikte kullanmak, 2024 yılında ciddi yaptırımlara yol açabilir. İşte muayenesiz araç kullanma cezası hakkında bilmeniz gerekenler...
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı itibarıyla muayenesiz araç kullanmanın cezası 1.507 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza, aracın yasal olarak trafiğe çıkmasına izin verilmeden kullanılması durumunda uygulanır. Muayenesiz bir araçla trafikte yakalanmanız halinde bu cezayı ödemeniz gerekecek. Ayrıca, aracınızın trafikten men edilmesi ve bağlanması gibi yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.
Trafik Polisi Denetimi: Muayenesi yapılmamış bir araç, trafik polisleri tarafından durdurulabilir ve bağlanabilir.
Trafikten Men: Muayenesi olmayan bir araç, tespit edildiğinde çekici ile otoparka çekilir. Araç, muayenesi yapılana kadar trafikte kullanılmaz.
Ceza Puanı: Muayenesiz araç kullanma cezası, sürücünün ehliyetine 10 ceza puanı eklenmesine neden olur.
ERKEN ÖDEMEDE KOLAYLIK
Muayenesiz araç kullanma cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemeniz halinde %25 indirim alabilirsiniz. Bu durumda ödemeniz gereken ceza 1.129,50 TL olacaktır. Bu indirim, sürücülere cezalarını erken ödeme fırsatı sunarak, maliyetlerini düşürme imkanı tanır.
MUAYENE SÜRESİ GEÇEN ARAÇLAR İÇİN NE YAPILMALI?
Eğer aracınızın muayene süresi geçmişse, trafiğe çıkmadan önce muayene ettirmeniz gerekmektedir. Bunun için:
Araç Muayene Randevusu Alın: Araç muayenesi için TÜVTÜRK'ten randevu alabilir ve aracınızı muayeneye götürebilirsiniz. Randevular, internet üzerinden veya çağrı merkezleri aracılığıyla alınabilir.
Gecikme Ücretlerini Ödeyin: Muayene süresi geçmiş araçlar için belirlenen ek ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Her ay için muayene ücreti üzerinden %5 gecikme cezası uygulanır.
MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMANIN RİSKLERİ
Muayenesiz araç kullanmanın yalnızca cezai yaptırımları değil, ciddi riskleri de bulunmaktadır:
Trafik Sigortası Geçersiz Olabilir: Muayenesiz araçla bir trafik kazasına karışırsanız, zorunlu trafik sigortanız geçersiz sayılabilir. Bu durumda zararın sizin sorumluluğunuzda olacağı anlamına gelir.
Güvenlik Riski: Araç muayenesi, aracın teknik olarak trafiğe çıkmaya uygun olup olmadığını kontrol eder. Muayenesiz bir araç kullanmak, hem sizin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atabilir.
Sonuç olarak, 2024 yılında muayenesiz araç kullanma cezası, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla önemli yaptırımlar içermektedir. Cezanın miktarı yüksek olduğu gibi, ceza puanı ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlarla da karşılaşabilirsiniz. Araç muayene sürenizi düzenli olarak kontrol etmek ve zamanında muayene yaptırmak, bu tür cezalarla karşılaşmamak için en iyi yoldur.