Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına zam bekleniyor.

Akaryakıt Motorin Motorin fiyatları
Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli - Resim: 1

Akaryakıtta seçim sonrası başlayan zam yağmuru bugün de devam ediyor.

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Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli - Resim: 2

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam gelecek.

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Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli - Resim: 3

Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.

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Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli - Resim: 4

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,85 TL’ye, Ankara’da 38,36 TL’ye, İzmir’de 38,54 TL’ye yükselecek.

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