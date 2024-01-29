Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Yılbaşından sonra benzine, motorine ve LPG'ye peş peşe yapılan zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

29 Ocak gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zam bekleniyor.