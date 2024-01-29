Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde...
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 38 kuruş zam geliyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Yılbaşından sonra benzine, motorine ve LPG'ye peş peşe yapılan zamlara bir yenisi daha ekleniyor.
29 Ocak gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zam bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları 2024 yılına zamla başladı. ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası hem benzin hem motorin hem de LPG fiyatlarında büyük artış gerçekleşti. Benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorinin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG'nin litre fiyatı ise 1 lira arttı.
Son zamlarla 40 liranın üzerine çıkan motorinin litre fiyatları yapılacak zamla birlikte neredeyse 42 lirayı bulacak.
Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 38.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.20 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 38.38 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.28 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.28 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 39.04 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.98 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.15 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.18 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 20.00 TL
14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 18 lira, motorine de yaklaşık 21 lira zam geldi.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.