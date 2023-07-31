Motorine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli

Motorine yeni zam yolda. Bu gece yarısından itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak.

Akaryakıt
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Motorine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli - Resim: 1

Motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

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Motorine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli - Resim: 2

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

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Motorine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli - Resim: 3

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

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Motorine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli - Resim: 4

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.

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