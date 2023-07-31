Motorine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli
Motorine yeni zam yolda. Bu gece yarısından itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak.
Motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.
Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.
16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.