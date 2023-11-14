Motorine indirim geldi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine gece yarısı indirim geldi.
Son olarak motorin fiyatlarına 31 Ekim'de 1 lira 57 kuruş, benzin fiyatlarına 1 Kasım'da 67 kuruş indirim gelmişti.
Motorine gece yarısı 1 lira 64 kuruş daha indirim geldi. Benzin ve LPG'de ise değişiklik yaşanmadı.
14 Kasım güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34,38 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,36 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,15 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34,43 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,42 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,18 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,06 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,98 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,22 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,11 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,14 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL