Motorine indirim geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine gece yarısı indirim geldi.

Benzin Motorin Motorin fiyatları
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Motorine indirim geldi - Resim: 1

Son olarak motorin fiyatlarına 31 Ekim'de 1 lira 57 kuruş, benzin fiyatlarına 1 Kasım'da 67 kuruş indirim gelmişti.

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Motorine indirim geldi - Resim: 2

Motorine gece yarısı 1 lira 64 kuruş daha indirim geldi. Benzin ve LPG'de ise değişiklik yaşanmadı.

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Motorine indirim geldi - Resim: 3

14 Kasım güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34,38 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,36 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,15 TL

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Motorine indirim geldi - Resim: 5

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34,43 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,42 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,18 TL

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Motorine indirim geldi - Resim: 6

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,06 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,98 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,22 TL

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Motorine indirim geldi - Resim: 7

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,11 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,14 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

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