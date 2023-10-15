Motorine büyük zam geliyor

Hamas-İsrail çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, akaryakıttaki zamda etkili oldu. Motorin fiyatlarına 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt Benzin Motorin Motorin fiyatları Zam
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Motorine büyük zam geliyor - Resim: 1

Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Motorine büyük zam geliyor - Resim: 2

İsrail-Hamas çatışmasının etkisiyle brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7’lik artışla 90 doları aşmıştı.

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Motorine büyük zam geliyor - Resim: 3

Bu durum da pompa fiyatlarına zam olarak yansıdı.

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Motorine büyük zam geliyor - Resim: 4

15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

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Motorine büyük zam geliyor - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 33.59 TL.

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.33 TL.

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı 18.15 TL

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Motorine büyük zam geliyor - Resim: 6

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 33.64 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.39 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı 18.18 TL

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