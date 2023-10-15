Motorine büyük zam geliyor
Hamas-İsrail çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, akaryakıttaki zamda etkili oldu. Motorin fiyatlarına 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren zam gelmesi bekleniyor.
Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
İsrail-Hamas çatışmasının etkisiyle brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7’lik artışla 90 doları aşmıştı.
Bu durum da pompa fiyatlarına zam olarak yansıdı.
15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 33.59 TL.
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.33 TL.
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı 18.15 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 33.64 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.39 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı 18.18 TL