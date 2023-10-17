Motorine 2 lira 23 kuruş zam! Litre fiyatı 40 liraya dayandı

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar geldi.

Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam yapıldı.