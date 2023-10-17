Motorine 2 lira 23 kuruş zam! Litre fiyatı 40 liraya dayandı
Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 39,58 liraya ulaştı.
İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar geldi.
Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam yapıldı.
Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,58 TL’ye, Ankara’da 40,16 TL’ye, İzmir’de 40,34 TL’ye yükseldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,58 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 33,59 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor