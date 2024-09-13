Motor Yağı Devi İflasın Pençesinde: Kritik Süreç Başladı
Ünlü motor yağı şirketi, ekonomik krizin etkisiyle iflasla boğuşuyor. 2006 yılında kurulan kimyasal madde üreticisi Xenol Petrokimya Sanayi AŞ.'ye 2 aylık ek konkordato süresi verildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Motor yağı ve diğer kimyasal maddelerin üretimini gerçekleştiren Xenol Petrokimya'nın konkordato süresi uzatıldı. Şirkte verilen geçici 3 aylık sürenin ardından 2 aylık ek süre daha tanındı. Bu süre 5 Eylül itibarıyla başlatıldı.
Bu arada, Kocaeli Demirciler OSB'de faaliyet gösteren Xenol Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Adana’da konkordato ilan eden Xenol Petrokimya Sanayi AŞ ile herhangi bir bağlantısı olmadığı belirtildi. Unvan benzerliği nedeniyle oluşan karışıklıkla ilgili olarak Xenol Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin avukatı Ömer Faruk Hansu, şirketlerinin faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
Adana merkezli Xenol Petrokimya, geniş bir üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor ve ürettiği ürünleri hem yurtiçine hem de yurtdışına ihraç ediyor. Şirket, ürünlerini 40 farklı ülkeye ulaştırıyor.