Motor Yağı Devi İflasın Pençesinde: Kritik Süreç Başladı

Motor yağı ve diğer kimyasal maddelerin üretimini gerçekleştiren Xenol Petrokimya'nın konkordato süresi uzatıldı. Şirkte verilen geçici 3 aylık sürenin ardından 2 aylık ek süre daha tanındı. Bu süre 5 Eylül itibarıyla başlatıldı.

Bu arada, Kocaeli Demirciler OSB'de faaliyet gösteren Xenol Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Adana’da konkordato ilan eden Xenol Petrokimya Sanayi AŞ ile herhangi bir bağlantısı olmadığı belirtildi. Unvan benzerliği nedeniyle oluşan karışıklıkla ilgili olarak Xenol Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin avukatı Ömer Faruk Hansu, şirketlerinin faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini açıkladı.