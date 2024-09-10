Morgan Stanley: Dövizde Sert Düşüş Yaşanacak
Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimlerini hızlandırması durumunda euronun değer kaybedeceğini açıkladı.
Kaynak: Bloomberg
G-10 Döviz Stratejisi Başkanı David Adams, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, euronun yıl sonuna kadar dolar karşısında 1,02 seviyesine düşmesini ve bu düşüşün mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 7'lik bir değer kaybına işaret edeceğini belirtti.
Daha önce New York Fed’de görev almış olan Adams, piyasanın Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) mevcut fiyatlandırmadan daha derin ve hızlı faiz indirimleri yapabileceği gerçeğine yeniden odaklanması için yeterli alan bulunduğunu ifade etti. Bu haftaki toplantının, piyasanın bu konuyu değerlendirmeye başlaması için önemli bir tetikleyici olabileceğini belirtti.
EURO'DA SERT DÜŞÜŞ YAŞANACAK
Adams, Avrupa'daki artan siyasi belirsizliklerin euro üzerinde düşüş eğilimine yol açan inancını güçlendirdiğini vurguladı. Son aylarda Fransız siyaseti üzerindeki dikkat çekici ilgiye rağmen, Alman siyasi gelişmelerinin de bölgenin uzun vadeli siyasi istikrarı açısından eşit derecede endişe verici olduğunu düşündüğünü söyledi. Ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde siyasi risk primleri ve belirsizliklerin arttığını belirten Adams, bu faktörlerin yatırımcıların bölgeye sermaye yatırma istekliliğini azalttığını ifade etti.
Para piyasaları, bu yıl Avrupa'da yaklaşık 60 baz puanlık bir faiz indiriminin olasılığını göz önünde bulundururken, ABD içinse yaklaşık 110 baz puanlık büyük bir faiz indirimi beklentisi taşıyor.
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