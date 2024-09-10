Morgan Stanley: Dövizde Sert Düşüş Yaşanacak

EURO'DA SERT DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Adams, Avrupa'daki artan siyasi belirsizliklerin euro üzerinde düşüş eğilimine yol açan inancını güçlendirdiğini vurguladı. Son aylarda Fransız siyaseti üzerindeki dikkat çekici ilgiye rağmen, Alman siyasi gelişmelerinin de bölgenin uzun vadeli siyasi istikrarı açısından eşit derecede endişe verici olduğunu düşündüğünü söyledi. Ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde siyasi risk primleri ve belirsizliklerin arttığını belirten Adams, bu faktörlerin yatırımcıların bölgeye sermaye yatırma istekliliğini azalttığını ifade etti.

Para piyasaları, bu yıl Avrupa'da yaklaşık 60 baz puanlık bir faiz indiriminin olasılığını göz önünde bulundururken, ABD içinse yaklaşık 110 baz puanlık büyük bir faiz indirimi beklentisi taşıyor.

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