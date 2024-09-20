Miras Tarlası Olanlar Dikkat: 81 İldeki Herkesi İlgilendiriyor
Miras yoluyla tarla, toprak ve bağı kalan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Miras kalan tarla, toprak ve bağların ekilmediği takdirde kiralanacağı açıklandı. Yetkililer, 5 Nisan 2023 itibarıyla yürürlüğe giren uygulamanın detaylarını paylaştı.
Yapılan açıklamada, miras yoluyla kalan tarla ve toprakların birçok kişi tarafından işlenmediği vurgulandı. Özellikle, farklı illerde yaşayan mirasçıların bu arazileri kullanamaması sonucunda tarımsal faaliyetlerin durduğu belirtildi.
2 YIL EKİLMEDİYSE KİRAYA VERİLECEK
Yeni düzenlemeye göre, 2 yıl boyunca ekilmeyen veya kiraya verilmeyen topraklar, en yakın yerleşim yerinden başlamak üzere dijital kiralama yöntemiyle üretime kazandırılacak. Yetkililer, bu yöntemle boş arazilerin yeniden üretime dahil edileceğini belirtti.
Ayrıca, kira gelirlerinin arazi sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağı ve böylece sahiplerin de kazanç elde edeceği ifade edildi.
Söz konusu uygulamadaki asıl amacın ise, atıl durumda kalan arazilerin ekonomiye kazandırılması ve tarım alanlarının değerlendirilmesi olduğu belirtiliyor.