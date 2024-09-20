Miras Tarlası Olanlar Dikkat: 81 İldeki Herkesi İlgilendiriyor

Miras yoluyla tarla, toprak ve bağı kalan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Miras Tarlası Olanlar Dikkat: 81 İldeki Herkesi İlgilendiriyor - Resim: 1

Miras kalan tarla, toprak ve bağların ekilmediği takdirde kiralanacağı açıklandı. Yetkililer, 5 Nisan 2023 itibarıyla yürürlüğe giren uygulamanın detaylarını paylaştı.

Yapılan açıklamada, miras yoluyla kalan tarla ve toprakların birçok kişi tarafından işlenmediği vurgulandı. Özellikle, farklı illerde yaşayan mirasçıların bu arazileri kullanamaması sonucunda tarımsal faaliyetlerin durduğu belirtildi.

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Miras Tarlası Olanlar Dikkat: 81 İldeki Herkesi İlgilendiriyor - Resim: 2

2 YIL EKİLMEDİYSE KİRAYA VERİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, 2 yıl boyunca ekilmeyen veya kiraya verilmeyen topraklar, en yakın yerleşim yerinden başlamak üzere dijital kiralama yöntemiyle üretime kazandırılacak. Yetkililer, bu yöntemle boş arazilerin yeniden üretime dahil edileceğini belirtti.

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Miras Tarlası Olanlar Dikkat: 81 İldeki Herkesi İlgilendiriyor - Resim: 3

Ayrıca, kira gelirlerinin arazi sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağı ve böylece sahiplerin de kazanç elde edeceği ifade edildi.

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Miras Tarlası Olanlar Dikkat: 81 İldeki Herkesi İlgilendiriyor - Resim: 4

Söz konusu uygulamadaki asıl amacın ise, atıl durumda kalan arazilerin ekonomiye kazandırılması ve tarım alanlarının değerlendirilmesi olduğu belirtiliyor.

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