Miras Tarlası Olanlar Dikkat: 81 İldeki Herkesi İlgilendiriyor

Miras kalan tarla, toprak ve bağların ekilmediği takdirde kiralanacağı açıklandı. Yetkililer, 5 Nisan 2023 itibarıyla yürürlüğe giren uygulamanın detaylarını paylaştı.

Yapılan açıklamada, miras yoluyla kalan tarla ve toprakların birçok kişi tarafından işlenmediği vurgulandı. Özellikle, farklı illerde yaşayan mirasçıların bu arazileri kullanamaması sonucunda tarımsal faaliyetlerin durduğu belirtildi.