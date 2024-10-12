Miras Paylaşımında O Düzenleme Yasaklandı: Bu Tapular Geçersiz Sayılacak
Miras hukukuyla ilgili önemli değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile birlikte miras paylarının kardeşlere devrinde o düzenleme yasaklandı. Artık bu tap0ular geçerliliğini kaybedecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Miras paylaşımında yeni dönem için düğmeye basıldı. Kardeşler arası miras paylaşımında o şart artık yasaklandı. Milyonlarca tapu sahibinin tapusu geçersiz sayılacak. Bu değişiklikler miras dağılımını doğrudan etkileyecek.
Vasiyetname, miras bırakanın son isteklerini ve mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı veya sözlü bir beyan olarak tanımlanır. Resmi vasiyetname, iki tanığın katılımıyla resmi bir memur tarafından düzenlenir. Bu memur, bir sulh hâkimi, noter veya yasal olarak bu yetkiye sahip başka bir görevli olabilir. Miras bırakan, isteklerini resmi memura ilettiğinde, memur bu istekleri yazar veya yazdırır ve vasiyetnameyi miras bırakan kişiye okuması için verir. Miras bırakan, belgeyi okuyarak imzalar ve memur da belgeyi tarih ile imzalar.
ARTIK ZORUNLU OLMAYACAK
Vasiyetnameye tarih ve imza konduktan sonra, miras bırakan, vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder. Tanıklar, bu beyanın önlerinde yapıldığını ve miras bırakanın tasarruf ehliyeti olduğunu beyan ederek vasiyetnameye imza atarlar. Vasiyetnamenin içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.
Eğer miras bırakan, vasiyetnameyi okuyamaz veya imzalayamazsa, memur belgeyi iki tanığın önünde okur. Bu durumda tanıklar, miras bırakanın vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini ve bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını belgeye yazarak imzalarlar.
O KURAL YASAKLANDI
Fiil ehliyeti olmayan kişiler, kamu hizmetinden yasaklı olanlar ve miras bırakanın yakınları, resmi vasiyetname düzenleme sürecine katılamazlar. Ayrıca, bu süreçte tanık olarak bulunan kişilerin de miras bırakanın vasiyetnamesiyle kazandırmada bulunmaları yasaktır. Resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memur, vasiyetnamenin aslını saklamakla yükümlüdür.
TAPULAR BU DURUMDA GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDECEK
Vasiyetname, geçerlilik şartlarını taşıdığı sürece yürürlükte kalır. Ancak, bazı durumlarda geçerliliğini kaybedebilir. Vasiyet, tek taraflı bir hukuki işlem olduğundan, miras bırakan istediği zaman vasiyetnamesinden dönebilir.
Vasiyetten dönme yolları üç şekilde gerçekleşir:
Yeni Vasiyetname ile İptal
Yok Etme ile İptal
Sonraki Tasarruflarla İptal