Miras Paylaşımında O Düzenleme Yasaklandı: Bu Tapular Geçersiz Sayılacak

Vasiyetname, miras bırakanın son isteklerini ve mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı veya sözlü bir beyan olarak tanımlanır. Resmi vasiyetname, iki tanığın katılımıyla resmi bir memur tarafından düzenlenir. Bu memur, bir sulh hâkimi, noter veya yasal olarak bu yetkiye sahip başka bir görevli olabilir. Miras bırakan, isteklerini resmi memura ilettiğinde, memur bu istekleri yazar veya yazdırır ve vasiyetnameyi miras bırakan kişiye okuması için verir. Miras bırakan, belgeyi okuyarak imzalar ve memur da belgeyi tarih ile imzalar.