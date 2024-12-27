Miras Paylaşımında Flaş Değişiklik: Tapu Sahipleri İçin 1 Ocak'ta Her Şey Sil Baştan

ELEKTRONİK ORTAMDAKİ İŞLEMLERE DE ZAM

Elektronik ortamda yapılan işlemlerde, veri tespiti ücretleri de detaylandırıldı. Buna göre, 1 MB’a kadar olan işlemler için 27,27 lira alınacak, sonraki her 1 MB için ise 13,64 lira ek ücret uygulanacak. Bu tarifeye, güvenli elektronik imza ile yapılan işlemler de dahil edilecek.

Defter açılış onaylarında ise 100 sayfaya kadar 19,10 lira ücret talep edilecek. 100 sayfayı aşan her ek 100 sayfa için 7,16 lira ek ücret alınması planlanıyor. Tapu devirleri ve miras tescil işlemleri gibi kanunen zorunlu işlemler için sabit 19,12 lira tescil ücreti belirlendi.