Miras Paylaşımında Flaş Değişiklik: Tapu Sahipleri İçin 1 Ocak'ta Her Şey Sil Baştan
Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte, tapu ve miras işlemlerinde flaş değişiklik meydana geldi. Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemelerinde belirlenen ücretler önemli ölçüde arttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tapu sahipleri ve miras paylaşımı yapacaklar için noterlik hizmetlerinde uygulanacak yeni ücret tarifesi açıklandı. 2025 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni noterlik ücret tarifesi, arsa, tarla, konut gibi taşınmaz satışları, miras paylaşımı ve diğer tüm noterlik işlemlerini etkileyecek. Özellikle taşınmaz satışlarında yaşanan artışlarla birlikte, noter ücretlerinin yükselmesi, vatandaşların bütçelerini zorlayacak.
Yüksek değerli taşınmaz satışlarında ve miras paylaşımında noter ücretleri önemli bir maliyet kalemini oluşturacak. Tapu satışı veya miras paylaşımı gibi işlemler yapacak olanların, bu yeni ücret tarifesini göz önünde bulundurarak bütçelerini planlamaları gerekiyor.
Taşınmaz Satış Sözleşmeleri: Taşınmaz satışlarında noter ücreti, satış bedelinin binde biri oranında olacak. Ancak bu tutar, 500 TL'den az, 4.000 TL'den fazla olamayacak şekilde sınırlandırıldı.
Miras Paylaşımı: Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemelerinde belirlenen ücretler önemli ölçüde arttı. Yeni tarifeye göre, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi için noterler 2.016,38 lira ücret talep edecek.
Diğer Noterlik İşlemleri: Çeviri, karşılaştırma, elektronik işlemler gibi diğer tüm noterlik hizmetlerinde de ücretler güncellendi. Örneğin, noterlerin çeviri işlemleri için her sayfadan 505,81 lira çevirme ücreti alacağı duyuruldu.
ELEKTRONİK ORTAMDAKİ İŞLEMLERE DE ZAM
Elektronik ortamda yapılan işlemlerde, veri tespiti ücretleri de detaylandırıldı. Buna göre, 1 MB’a kadar olan işlemler için 27,27 lira alınacak, sonraki her 1 MB için ise 13,64 lira ek ücret uygulanacak. Bu tarifeye, güvenli elektronik imza ile yapılan işlemler de dahil edilecek.
Defter açılış onaylarında ise 100 sayfaya kadar 19,10 lira ücret talep edilecek. 100 sayfayı aşan her ek 100 sayfa için 7,16 lira ek ücret alınması planlanıyor. Tapu devirleri ve miras tescil işlemleri gibi kanunen zorunlu işlemler için sabit 19,12 lira tescil ücreti belirlendi.
Noterlerin, daire dışında yapacakları işlemler için günlük yol ödeneği 242,12 lira olarak duyurulurken, özel ve resmi kuruluşların kura, toplantı ya da seçimlerinde tutanak düzenlenmesi gibi hizmetler için bu tutar 2.218,22 lira olacak.