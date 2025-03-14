Milyonların Beklediği Çalışmada Detaylar Ortaya Çıktı: Devlet Destekli Olacak! A'dan Z'ye Herkese O Şart Zorunlu
Artan yaşlı nüfusla birlikte bakım hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla "Uzun Süreli Bakım Sigortası" sistemi için çalışmalarda sona gelinirken detaylar da ortaya çıktı. Devlet destekli yeni sistemde, yaşlılık dönemindeki bakım giderleri artık bu sigortadan karşılanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus hızla artarken, yaşlı bakım hizmetlerinin sürdürülebilirliği için yeni modeller gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019’da 7,5 milyon olan yaşlı nüfus, son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024’te 9,1 milyonu aştı. Artan yaşlı nüfusla birlikte bakım hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla "Uzun Süreli Bakım Sigortası" sistemi için çalışmalar hızlandırıldı.
SADECE EKSTRA PRİM ÖDENMESİ ZORUNLU
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, bireysel emeklilik sistemine (BES) benzer bir modelin benimsenmesi planlanıyor. Bu kapsamda, vatandaşlar kendileri için bakım sigortası yaptırabileceği gibi, aile büyükleri için de prim ödeyerek sigortalı olmalarını sağlayabilecek. Uygulanacak olan sistemin içine dahil olabilmek için ekstra prim ödenmesi zorunlu olacak. Sisteme devletin de katkıda bulunması öngörülüyor.
BAKIM GİDERLERİ BU SİGORTADAN KARŞILANACAK
Bakanlık yetkilileri, yaşlılık döneminde bakım masraflarının bu sigorta aracılığıyla karşılanacağını belirtiyor. Dünyada çeşitli ülkelerde de uygulanan yaşlı bakım sigortasında kişiler, ister evde ister bir bakımevinde hizmet alsın, ilgili masraflar uzun süreli bakım sigortası kapsamında finanse edilecek.
ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, sigorta sistemine yönelik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Bakanlık olarak konuyla ilgili çalıştaylar düzenlediklerini vurgulayan Madak, "Bakım ihtiyacı her geçen gün artıyor ve bu sigortayı en kısa sürede hayata geçirmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız olgunlaşma aşamasına geldi" dedi.