Milyonların Beklediği Çalışmada Detaylar Ortaya Çıktı: Devlet Destekli Olacak! A'dan Z'ye Herkese O Şart Zorunlu

SADECE EKSTRA PRİM ÖDENMESİ ZORUNLU

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, bireysel emeklilik sistemine (BES) benzer bir modelin benimsenmesi planlanıyor. Bu kapsamda, vatandaşlar kendileri için bakım sigortası yaptırabileceği gibi, aile büyükleri için de prim ödeyerek sigortalı olmalarını sağlayabilecek. Uygulanacak olan sistemin içine dahil olabilmek için ekstra prim ödenmesi zorunlu olacak. Sisteme devletin de katkıda bulunması öngörülüyor.