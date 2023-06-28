Milyonları ilgilendiriyor: Yeni programın detayları belli oldu

2024-2026 döneminin yol haritası olacak olan Orta Vadeli Program ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, vergi dilimine düzenleme gelecek.

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Milyonları ilgilendiriyor: Yeni programın detayları belli oldu - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile başlayan yeni süreçte ekonomi yönetiminin atacağı adımlar bu programla takvime bağlanacak. 

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Milyonları ilgilendiriyor: Yeni programın detayları belli oldu - Resim: 2

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek, işgücü piyasası reformu yapılacak, fahiş fiyat ve maliyetler düşürecek, çalışanların gelirleri enflasyona karşı korunacak, işgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak.

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Milyonları ilgilendiriyor: Yeni programın detayları belli oldu - Resim: 3

Gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılması, dar gelirlinin korunmasını esas alan program Eylül'de açıklanacak. 

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Milyonları ilgilendiriyor: Yeni programın detayları belli oldu - Resim: 4

Yeni dönemde ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi de önlenecek.

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