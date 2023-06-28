Milyonları ilgilendiriyor: Yeni programın detayları belli oldu
2024-2026 döneminin yol haritası olacak olan Orta Vadeli Program ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, vergi dilimine düzenleme gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile başlayan yeni süreçte ekonomi yönetiminin atacağı adımlar bu programla takvime bağlanacak.
Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek, işgücü piyasası reformu yapılacak, fahiş fiyat ve maliyetler düşürecek, çalışanların gelirleri enflasyona karşı korunacak, işgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak.
Gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılması, dar gelirlinin korunmasını esas alan program Eylül'de açıklanacak.
Yeni dönemde ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi de önlenecek.