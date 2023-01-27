Milyonları ilgilendiriyor! Prim borcu olanlar o tarihe dikkat

Yapılandırma sosyal güvenlikte de büyük fırsat sunacak. 1 Mayıs 2021 sonrası Bağ-Kur borçları silinecek. SGK borcunu yapılandırana prim teşviki başlayacak. Paket yürürlüğe girdikten sonra SGK kamu bankalarıyla bir anlaşma yaparsa, prim borçları için bankalar devreye girebilecek.

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Milyonları ilgilendiriyor! Prim borcu olanlar o tarihe dikkat - Resim: 1

Hükümetin 10 milyon kişiyle yapacağı mali barış Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları da yapılandıracak.

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Milyonları ilgilendiriyor! Prim borcu olanlar o tarihe dikkat - Resim: 2

Paket, 31 Aralık 2012 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primlerine ilişkin borçları da kapsıyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Prim borcu olanlar o tarihe dikkat - Resim: 3

Daha önceki borçları nedeniyle prim günü silinen Bağ-Kur'lular yapılandırma yasasıyla eksik günlerini daha az maliyetle ödeyip emekli olabilecek.

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Milyonları ilgilendiriyor! Prim borcu olanlar o tarihe dikkat - Resim: 4

Sadece EYT'liler için fırsat olmayacak, daha önceki yapılandırmanın uygulamaya girdiği 1 Mayıs 2021 tarihinden sonra oluşan Bağ-Kur borçları da ödenmemesi durumunda silinecek.

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