Milyonları ilgilendiriyor! Prim borcu olanlar o tarihe dikkat
Yapılandırma sosyal güvenlikte de büyük fırsat sunacak. 1 Mayıs 2021 sonrası Bağ-Kur borçları silinecek. SGK borcunu yapılandırana prim teşviki başlayacak. Paket yürürlüğe girdikten sonra SGK kamu bankalarıyla bir anlaşma yaparsa, prim borçları için bankalar devreye girebilecek.
Hükümetin 10 milyon kişiyle yapacağı mali barış Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları da yapılandıracak.
Paket, 31 Aralık 2012 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primlerine ilişkin borçları da kapsıyor.
Daha önceki borçları nedeniyle prim günü silinen Bağ-Kur'lular yapılandırma yasasıyla eksik günlerini daha az maliyetle ödeyip emekli olabilecek.
Sadece EYT'liler için fırsat olmayacak, daha önceki yapılandırmanın uygulamaya girdiği 1 Mayıs 2021 tarihinden sonra oluşan Bağ-Kur borçları da ödenmemesi durumunda silinecek.