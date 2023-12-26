Milyonları ilgilendiriyor: Merkez Bankası eski başekonomisti, duyulmamış 2024 yılı asgari ücret rakamını açıkladı
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, 2024 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücrete ilişkin hesap yaptı.
2024 yılı asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2. toplantısı tamamlandı. Gözler şimdi 3. Toplantıya çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısını bu hafta yapması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan iki toplantıda, taraflar bir rakam telafuz etmedi.
2024 YILI YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu gelişmelerle birlikte AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma günü açıklanabileceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek."
2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin son düzlüğe girilirken, asgari ücretin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çarşamba günü yapılması beklenen kabine toplantısının ardından açıklanması da bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yaşanan gelişmeler sonrası 2024 yılında uygulanacak asgari ücret hesaplamasını sosyal medya hesabından paylaşan Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, şu ifadeleri kullandı:
"2024 yılında ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücret artışını yüzde 53,5 olarak hesaplıyorum. (ücretlerin yılda bir kez artırıldığını ve yüzde 36 enflasyon tahmininin tuttuğunu varsaydım)."
Kara'nın hesaplamasına göre, yeni asgari ücretin 17 bin 400 TL'nin üzerinde olması öngörülüyor.
Asgari ücrete gelecek olası zam oranlarına göre, oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:
- Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira,
- Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira,
- Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira,
- Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira,
- Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Öte yandan Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi AKP'nin, asgari ücretin en az 17 bin TL olması gerektiği yolunda kulis yaptığı öne sürüldü.