Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammında dev kayıp!
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Mart ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşları zammının detayları netleşmeye başladı. Açıklanan rakamlar sonrası memur ve emeklinin zam kaybı dikkat çekti.
TÜİK'e göre, enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 2,29 artarken, yıllık enflasyon yüzde 50,51 olarak gerçekleşti.
ENAG ise, yıllık enflasyon oranını yüzde 112,51 olarak açıklarken, aylık artışı yüzde 5,08 olarak duyurdu.
TÜİK'in mart ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emeklinin zam oranı yüzde 25,06 olarak hesaplandı.
Ancak ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamları sonrası son üç aylık verilere göre, altı aylık ortalama enflasyon, yüzde 46,18 olarak hesaplandı.