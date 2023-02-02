Milyonları ilgilendiriyor: İşsizlik maaşının taban ve tavan fiyatı belli oldu
Artan işsizlik oranlarıyla beraberinde 2023 yılı emekli maaşına ve asgari ücrete gelen zam sonrası değişikliğe uğrayan işsizlik ödeneği de güncellendi. İşte haberin merak edilen tüm detayları…
Çalışmayan vatandaşların yakından takip ettiği, devlet tarafından sağlanan işsizlik ödeneği güncellendi. 2023 yılı asgari ücrete gelen zam ve emekli maaşlarındaki artış, işsizlik maaşını da etkiledi. İşte detaylar...
2023 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.
Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.
2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak.