Milyonları ilgilendiriyor: Emekli maaşları için zam hesapları değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 58'e yükseldiğini duyurdu. Yıl sonu emekli maaş zammı hesapları da değişti.
Merkez Bankası'nın 2023 yılı 3. enflasyon raporu açıklandı. Hafize Gaye Erkan'ın ilk toplantısı olması nedeniyle basın tarafından oldukça ilgi gören bu toplantı da Erkan, Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı. 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu.
MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?
Sabah gazetesinden Mete Dirice'nin haberine göre, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ile TÜFE endeksi 1782,95 seviyesine yükselecek. Bu rakam değerlendirildiğinde yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31,92 olarak hesaplandı. Yani bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak.
2023 yılın yapılan düzenlemelerle en düşük emekli maaşı yüzde 114'ü aşan artışla 7 bin 500 TL'ye yükseldi. Yapılan zamlar ve ek ödemelerle bu rakamın altında maaş alan tüm emeklilerin maaşları Hazine desteği ile 7 bin 500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLABİLİR
Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası en düşük emekli maaşı da yeniden artacak. Habere göre, yüzde 31,92 zam oranı ile yeniden hesaplandığında bu rakam 9 bin 894 TL yani yaklaşık 10 bin TL civarında olabilir.