Milyonları ilgilendiriyor: Emekli maaşları için zam hesapları değişti

2023 yılın yapılan düzenlemelerle en düşük emekli maaşı yüzde 114'ü aşan artışla 7 bin 500 TL'ye yükseldi. Yapılan zamlar ve ek ödemelerle bu rakamın altında maaş alan tüm emeklilerin maaşları Hazine desteği ile 7 bin 500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor.