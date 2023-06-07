Milyonları ilgilendiriyor: Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlarının ve ikramiyelerinin erken ödenmesi gündemde. SGK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor.