Milyonları ilgilendiriyor: Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?
SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.
Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlarının ve ikramiyelerinin erken ödenmesi gündemde. SGK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor.
Bayram nedeniyle SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN?
T24'te yer alan habere göre, SGK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.