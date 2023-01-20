Milyonları ilgilendiriyor: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

Son dakika haberi: Borçlarla ilgili çok sayıda vatandaşı ilgilendiren bir gelişme oldu. Buna göre Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Paketin, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.