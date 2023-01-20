Milyonları ilgilendiriyor: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor
Borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. Pakete göre 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
Son dakika haberi: Borçlarla ilgili çok sayıda vatandaşı ilgilendiren bir gelişme oldu. Buna göre Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Paketin, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
Peki, hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak? İşte borç yapılandırmada kritik tarih ve devlete olan borca yapılandırma son dakika haberinin tüm ayrıntıları...
BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNİN DETAYLARI
NTV'de yer alan habere göre, 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar yapılandırılacak ve vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı verilecek. Öte yandan şirketlere de matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.
Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında yer alacak.