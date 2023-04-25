Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret zammı için rakam ve tarih netleşti!

Türk-İş tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, martta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 9 bin 590 liraya, yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Açlık sınırıyla yeni asgari ücret arasındaki fark bin 84 liraya çıktı.