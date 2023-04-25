Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret zammı için rakam ve tarih netleşti!
Asgari ücretin artan enflasyonla birlikte açlık sınırının altında kalmasıyla birlikte yapılacak olan zamda tarih ve rakam netleşmeye başladı.
Türk-İş tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, martta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 9 bin 590 liraya, yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Açlık sınırıyla yeni asgari ücret arasındaki fark bin 84 liraya çıktı.
Açlık ve yoksulluk enflasyonla birlikte her geçen gün derinleşirken, Sabah'ın aktardığı habere göre, asgari ücret artışında belirleyici olan ise enflasyon rakamları olacak. Üç aylık enflasyon yüzde 12'yi geçmişti. Mayıs ayının üçünde açıklanacak Nisan ayı enflasyonu ile 4 aylık rakam da netleşecek.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20-30 ZAM BEKLENTİSİ
Yüzde 20'nin üzerinde gelmesi beklenen 6 aylık enflasyona göre, asgari ücret artışının da yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETTE RAKAM ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
Bu civarda yapılacak bir artış ile net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak. Rakamın 10 bin lira ile 11 bin 500 TL arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor.