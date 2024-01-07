Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar
Zorunlu trafik sigortasında yapılan son değişiklikten sonra yeni dönem ücretleri merak ediliyordu.
Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan fiyatlar belirlendi.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı.
Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı. Buna göre İstanbul'da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 3 bin 706 lira olarak belirlendi.
Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı
Trafik sigortası; yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni (sakatlık ve ölüm) zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödüyor.
Zorunlu trafik sigortasında fahiş fiyatları kontrol altına almak için 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Sigortacılar devletin belirlediği artış oranını geçemiyor.
İSTANBUL’DA EN UCUZ 3 BİN 706 LİRA
1 Aralık 2023 itibarıyla İstanbul’da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 3 bin 369 liraydı. 1 Ocak 2024 itibarıyla 3 bin 706 lira olarak belirlendi.
Yine sürekli kazaya karıştığı için riskli grupta yani sıfırıncı basamakta yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar yani 20 bin 215 liralık en yüksek tutar da 22 bin 236 liraya çıktı.
İstanbul’da trafiğe yeni çıkan bir araç sürücüsü aralık sonuna kadar 4’üncü basamak üzerinden sigorta yaptırdığında tavan poliçe fiyatı 7 bin 412 lira olarak uygulanıyordu.
1 Ocak’ta zamla 8 bin 153 liraya yükseldi. Sigorta şirketleri belirlenen tavan tutarın üzerinde poliçe kesemiyor.
CNN Türk'teki yayımlanan tabloya göre il il ücretlendirmeler şu şekilde: