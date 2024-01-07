Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar

Trafik sigortası; yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni (sakatlık ve ölüm) zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödüyor.