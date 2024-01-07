Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar

Zorunlu trafik sigortasında yapılan son değişiklikten sonra yeni dönem ücretleri merak ediliyordu.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 1

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan fiyatlar belirlendi.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 2

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 3

Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı. Buna göre İstanbul'da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 3 bin 706 lira olarak belirlendi.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 4

Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 5

Trafik sigortası; yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni (sakatlık ve ölüm) zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödüyor.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 6

Zorunlu trafik sigortasında fahiş fiyatları kontrol altına almak için 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Sigortacılar devletin belirlediği artış oranını geçemiyor.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 7

İSTANBUL’DA EN UCUZ 3 BİN 706 LİRA

1 Aralık 2023 itibarıyla İstanbul’da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 3 bin 369 liraydı. 1 Ocak 2024 itibarıyla 3 bin 706 lira olarak belirlendi.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 8

Yine sürekli kazaya karıştığı için riskli grupta yani sıfırıncı basamakta yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar yani 20 bin 215 liralık en yüksek tutar da 22 bin 236 liraya çıktı.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 9

İstanbul’da trafiğe yeni çıkan bir araç sürücüsü aralık sonuna kadar 4’üncü basamak üzerinden sigorta yaptırdığında tavan poliçe fiyatı 7 bin 412 lira olarak uygulanıyordu.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 10

1 Ocak’ta zamla 8 bin 153 liraya yükseldi. Sigorta şirketleri belirlenen tavan tutarın üzerinde poliçe kesemiyor.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 11

CNN Türk'teki yayımlanan tabloya göre il il ücretlendirmeler şu şekilde:

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni rakamlar belli oldu, işte il il fiyatlar - Resim: 12
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