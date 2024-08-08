Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: İşin Sonunda Hapis Cezası Var: Yargıtay'dan Şasi Numarası Kararı

Mahkumiyet ve müsadere kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri süren sanık, yerel mahkeme kararına itiraz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, verilen cezayı hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.