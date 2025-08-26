Milyonlarca Sürücü Tehlikede! Japon Otomotiv Devi İçin Soruşturma: O Modelleri Hızla Geri Çağrılıyor
Türkiye’de en sevilen otomobil markalarının başında gelen Japon otomotiv devi Honda’nın 1,4 milyon adet aracı için güvenlik soruşturması başlatıldı. Araçların motorlarında çıkan arıza nedeniyle sürücülerden peş peşe şikayet yağmaya başladı. Dev şirket o modellerini hızla geri çağırmaya başladı. İşte detaylar…
Kaynak: Bloomberg
Amerika Birleşik Devleti’nin uzman isimleri, Japon Honda firması tarafından üretilmiş olan yaklaşık 1,4 milyon araçla ilgili potansiyel motor sorunları riski nedeniyle soruşturma başlattı.
MOTORUNDA ARIZA ÇIKINCA BİNLERCE ŞİKAYET YAĞDI
ABD'de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 2016-2020 model aralığında Honda Acura araçlarda bulunan motorların, hatalı bağlantı kolu yatakları nedeniyle arızalandığına dair yaklaşık 3 bin şikayet aldıklarını açıkladı.
KAZA VE YANGINLAR MEYDANA GELDİ
Bloomberg'in haberine göre, şikayetlerden yedisi, kaza veya yangın sonucu geldi. Bu sorun nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ise bildirilmedi.
Motor arızasına ilişkin yeni raporlar, daha önceki geri çağırmanın kapsamı dışında kalıyor ve "daha fazla araştırmayı gerektiren potansiyel bir güvenlik riski" oluşturuyor denildi.
Honda yetkilileri ise o araç modellerini geri çağırmak için harekete geçti.